Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası işlem yapılıyor mu? Ziraat Bankası internet şubesi, mobil şubesi girişi

Ziraat Bankası mobil girşi var mı? Ziraat Bankası internet bankacılığı girişi yapılıyor mu? Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü. Ancak kamu bankasındaki arıza kısa sürede düzeltildi ve sistem normale döndü. Saat 14.00 sıralarında gerçekleşen kesinti sonrası; bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve ATM'leri kısa süreliğine hizmet dışı kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Akbank'ta yaşanan 2 günlük sistem arızasının ardından benzer bir arıza da Ziraat Bankası'nda yaşandı. Kamu bankasında bugün saat 14.00 sıralarında teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle Akbank'ta olduğu gibi Ziraat Bankası'nda da hizmet kesintisi yaşandı. Ziraat Bankası internet şubesi, mobil şubesi ve ATM'leri hizmet dışı kaldı. Kesinti Akbank da olduğu gibi çok uzun sürmedi. Ziraat Bankası'ndaki sorun kısa süre içinde çözüldü. Sorunun hemen giderimesinden sonrna Ziraat Bankası bankacılık işlemlerine kısa süre içinde dönüldü. Ziraat Bankası'ndan konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ziraat Bankası internet bankacılığı için tıklayın

Ziraat Bankası bireysel girişi için tıklayın

Ziraat Bankası bancakılık işleleri

Artık Şubeye gitmeden de Bankamız müşterisi olabileceksiniz!

Nasıl Ziraat Bankası müşterisi olurum?

Uygulama marketlerinden indireceğiniz Ziraat Mobil’i telefonunuza yükleyip açtıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Müşterimiz Olun” butonunu tıklayarak, başvuru işleminize başlayabilirsiniz. İlk olarak uygulamada belirtilen işlem adımlarını takip ederek T.C. Kimlik Kartınız ile kişisel verileriniz biyometrik olarak doğrulanacaktır.

Biyometrik doğrulamanız başarıyla tamamlandıktan sonra, kişisel bilgilerinizi ve Bankamız ürünlerinden hangilerine başvurmak istediğinizi belirteceğiniz alanlar görüntülenecektir. Lütfen bu alanları eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurunuz.

Son adımda ise, uygulamamız sizleri müşteri temsilcimizle canlı ve görüntülü görüşme yapacağınız aşamaya yönlendirecektir. Bu aşamada müşteri temsilcimizin yapacağı yönlendirmeleri takip etmeniz gerekmektedir.

Başvurunuz başarıyla tamamlanıp görüntülü görüşmeniz sonlandığında, artık siz de Ziraat Bankası müşterileri arasındaki yerinizi almış olacaksınız. Kolaylığı teknoloji ile birleştiren yeniliklerimizle her zaman yanınızdayız.