Zinedine Ferhat kimdir? Zinedine Ferhat kaç yaşında hangi takimlerde oynadı?
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Zinedine Ferhat'ı renklerine bağladı. Futbolseverler ise Zinedine Ferhat'ın kim olduğunu hangi takımlarda oynadığını araştırmaya başladı. Peki, Zinedine Ferhat kim?
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, orta saha oyuncusu Zinedine Ferhat ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan 29 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Zinedine Ferhat, Akdeniz ekibine geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Transferinde emeği geçenlere teşekkür eden Ferhat, iyi bir sezon geçirmeyi umduğunu kaydetti.
Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Ferhat'ın iyi bir futbolcu olduğunu belirterek, yeni transferlerinin takıma önemli katkılarda bulunacağına inandığını vurguladı. Çavuşoğlu, transferin camiaya hayırlı olmasını diledi. Törenin sonunda Ferhat, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Cezayirli futbolcu 2019'dan beri Fransa'da Nimes'in formasını giyiyordu.
Zinedine Ferhat kimdir? Zinedine Ferhat kaç yaşında hangi takimlerde oynadı?
Zinedine Ferhat 1 Mart 1993'te Cezayir'de dünyaya geldi. Zinedine Ferhat, kariyerine 2007'de JS Kabylie takımında başladı. Ferhat, 2011'de USM Alger ile profesyonel kariyerine başladı. Zinedine Ferhat 2016'da Le Havre'ye imza attı.
3 Temmuz 2019'da Zinedine Ferhat, Nimes'e imza attı.
Cezayirli futbolcu Nimes formasıyla çıktığı 75 maçta 9 gol atıp 15 asist yaptı. Zinedine Ferhat ayrıca 13 maçta Cezayir Milli Takım forması giydi.