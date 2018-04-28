Zinde uyanmanız için yapmanız gereken 5 şey

İyi Bir Uyku Çekmek ve Tazelenmiş Hissederek Uyanmak için 5 İpucu

İyi bir uyku çekmek sadece iyi dinlenmeniz için değil aynı zamanda gün içinde aktif kalabilmeniz için de önemlidir. Bu ipuçlarını uygularsanız tazelenmiş hissederek uyanmanız mümkün.

1. YASTIĞINIZIN ALTINA SARIMSAK KOYUN

Bu uykunuza herhangi bir etkisi olabilen bir şeymiş gibi görünmese de daha iyi uyumak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri yastığınızın altına sarımsak koymaktır. Bu uygulama antik çağlardan beri yapılmaktadır.

Neden mi? Sarımsağın dışarıya saldığı kükürt yatıştırıcı etkiye sahiptir ve uyku kalitenizi artıracaktır.

2. ÇÖZÜM KAHVEDE DEĞİL

Uykunuzu yeterince almazsanız bazen ayılmak için kahveye başvurma ihtiyacı hissedersiniz. Ancak, dikkatli olmalısınız. Bir bardak kahve içmek çözüm değildir.

Kafeinin adenozin emilimini engellediğini aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Bu sakinliğinizi azaltarak uyumakta daha fazla güçlük çekmenize sebep olur.

3. TEMİZ HAVA ALIN

Uyumadan önce dışarı çıkıp bir temiz hava almak uyumanız için harika bir yardımcıdır. Sadece yarım saatliğine de olsa yapacağınız bir yürüyüşün yarattığı farkı görmeniz için yeterli olacaktır.

4. SICAK BİR ŞEYLER İÇİN

Dışarıda yaptığınız ufak bir yürüyüşten sonra sıcak bir şeyler için (yatmadan önce içmek için uygun olan bir şeyler). Bizim tavsiyelerimizden biri sütlü ya da ballı bitki çaylarıdır.

5. YASTIK KULLANIN

Siz farkında olmasanız da yastık kullanmanın uykunuzun kalitesine olumlu bir etkisi olacaktır.

Eğer sırtüstü yatıyorsanız dizlerinizin ve belinizin altına birer yastık koyun.

Yan tarafınıza yatıyorsanız en iyisi bacaklarınızın arasına bir yastık koymak olacaktır.

Eğer yüzüstü uyumayı tercih ediyorsanız, karın bölgenizin alt kısmına doğru bir yastık koyun. Yastık kullanarak vücudunuzun doğru pozisyonunu ayarlarsanız omurganıza binen ağırlığı azaltabilirsiniz.