  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zindaşti’nin kızını ve yeğenini öldürtmekle suçlanıyordu! Sıcak gelişme
Aktüel

Zindaşti’nin kızını ve yeğenini öldürtmekle suçlanıyordu! Sıcak gelişme

İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde ‘azmettirici’ olmakla suçlanan, koronavirüs tanısı sebebi ile tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken sahte pasaportla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:06:00 -
Zindaşti’nin kızını ve yeğenini öldürtmekle suçlanıyordu! Sıcak gelişme

İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini geçtiğimiz yıllarda öldürttüğü ileri sürülen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, tutuklu bulunduğu cezaevinde yeni tip koronavirüse yakalandı.

Bunun üzerine, Ünğan hastalık nedeniyle izinli çıktıktan sonra yurt dışına kaçmaya planı yaptı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ünğan'ı takibe aldı.

Ekipler Ünğan'ın Sabiha Gökçen Hava Limanı'ndan yurt dışına kaçış planı yaptığını tespit etti. Ünğan, yeni yıla saatler kala uçuş için geldiği terminalde yakalanarak gözaltına alındı.

Orhan Ünğan'ın yapılan kontrollerde üzerinde başka bir kişi adına düzenlenen sahte kimlik ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD konvoyuna peş peşe saldırılar! Trump acil olarak Beyaz Saray'a döndü
Dünya

ABD konvoyuna peş peşe saldırılar! Trump acil olarak Beyaz Saray'a döndü

Amerika Birleşik Devletleri yeni yıla önemli bir gelişme ile girdi. ABD'nin Irak'taki iki ayrı askeri konvoyuna eş zamanlı saldırılar düzenl..
Merkezi Yönetim Bütçesi 1 trilyon 346,1 milyar TL
Ekonomi

Merkezi Yönetim Bütçesi 1 trilyon 346,1 milyar TL

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yemen’de bilanço ağırlaştı! 25 ölü 110 yaralı
Dünya

Yemen’de bilanço ağırlaştı! 25 ölü 110 yaralı

İç çatışmaların sürdüğü Yemen’de hükümetin İran destekli Husileri, Husilerin de BAE destekli milisleri suçladığı “kabineye havanlı saldırıda..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay