Tayyip Erdoğan mı yaktı utanmazlar? Mine'nin gerçek yüzü ortaya çıktı sıra Cumhuriyet'te

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "kılıç artığı" sözleriyle hedef alarak Alevileri ayağa kaldırdı.

Konuyla ilgili Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kıllandı.

İşte Karahasanoğlu'nun o açıklaması:

Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde olayların ardındaki gerçek başlığıyla Mine Kırıkkanat olayına bir yaklaşım sergileniyor.

Ben şimdi 'bu zor dönemde Cumhuriyet Gazetesi'ne kim reklam veriyor?' diye soruyorum. Onlar için zor bir dönem.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bunu bir yere not edelim. 'Bu zor dönemde, bu zor günlerde biz size destek verelim, devam edin'

Bu yaklaşımın Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini net olarak görmüş oluyoruz.

Bugün itibariyle 4 5 gün Mine Kırıkkanat'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı o saygısızca ifade, belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında yüz binlerce belki milyonlarca kendilerinin iddialarına göre 3 milyon 5 milyon 10 milyona kadar da çıkartanlar var.

O Alevi vatandaşlarımıza 'kılıç artığı' yani 'öldürülecek insanların içerisinde öldürülmemiş kalmış olan bundan sonraki hedefimiz' diye özetlenebilecek o hakaret ifadesini kullanan Kırıkkanat acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nu niçin hedef olarak almıştı?

Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzlukları ortaya çıktıkça Ekrem İmamoğlu tasfiye edilecek. Onun yerine de şu an itibariyle kayyım olarak olabilir, geçici başkan olarak olabilir.

2023 yılında kaybettiği kongrede genel başkanı olan tarihteki o genel başkana koltuğu geçici olarak teslim etme şeklinde olabilir.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığına geçeceği geçici bir süreyle de olsa konuşuluyor. Çerçevede Mine Kırıkkanat Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor ki; Ekrem İmamoğlu CHP'deki yönetimdeki etkisini devam ettirebilsin.

Mine Kırıkkanat'ın o hedef alması sonrasında Cumhuriyet Alevi vatandaşlarımızın ve diğer vatandaşlarımızın da biz de tepki koyuyoruz ne demek kılıç artığı vesaire diyerekten.

Dolayısıyla bu çerçevede Mine Kırıkkanat gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra şimdi sıra geldi Cumhuriyet'in gerçek yüzünün ortaya çıkmasına.

Diyor ki Cumhuriyet Gazetesi, "Olayların ardındaki gerçeği anlatıyoruz."

1990'larda önce Sivas ardından Gazi katliamları ve Tunceli'de yakılan köyleri kim yakmıştı ya? Kim yakmıştı ya? Anlatın da biz de bilelim ya. Tayyip Erdoğan mı yaktı?

Utanmadan, sıkılmadan söyleyebiliyorsanız onu da söyleyin ya. Tayyip Erdoğan'ın iktidarında bir tane bir tane bir olay var mı? Çıkın söyleyin.

Tunceli'de mezhebini bilmiyorum Gülistan Doku Tunceli'de evet başka bir ilimizden gelmişti okumak için. Ama bir kişinin faili meçhul cinayete maruz kalmaması için, faillerinin ortaya çıkarılması için vali dahil, herkese, hastane müdürü dahil, herkesi hesaba çeken bir Tayyip Erdoğan iktidarı var.

Peki bu bahsettiğiniz Cumhuriyet Gazetesi'nin bahsettiği Sivas Gazi katliamları, Tunceli'de yakılan köyler kimin iktidarı döneminde bir anlatır mısınız bize? Ve niçin hep Alevi vatandaşlara yönelik olarak yapılan o ölümleri, o ölümcül olayları hatırlatıyorsunuz da niçin acaba Başbağlar'ı yazamıyorsunuz? Cumhuriyet gazetesi. Niye diyemiyorsunuz ki? Başbağlar'da 33 Sünni vatandaşımız öldürülmüştü.

Bunun bunun da hesabını sormak üzere biz yayınlarımızı yapmıştık. Niye diyemiyorsunuz?