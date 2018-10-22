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Zindaşti ve 3 adamı tahliye edildi! 3 saatte sır oldular

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamı, cuma akşamı serbest bırakıldı. Savcı itiraz etti, üst mahkeme yakalama kararı çıkardı ancak Zindaşti ve 3 adamı çoktan sırra kadem basmıştı...

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:14
Zindaşti ve 3 adamı tahliye edildi! 3 saatte sır oldular

FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün gizli tanığı, uyuşturucu Baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamı cuma akşamı tahliye edildi. Cinayetler ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla soruşturulan ve ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz'la irtibatlı olan Zindaşti'nin serbest kalmasına savcı itiraz etti, yeniden yakalama kararı çıkarıldı ancak baron ve 3 adamı firar etti.

Cuma günü 23.30'da serbest


19 Ekim Cuma günü Zindaşti'nin avukatı 'tutuk incelemesi' için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendirilen 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan, Zindaşti ve 3 adamı hakkında 'tahliye' kararı verdi. 

Sabah Gazetesi'nden Osman Asiltürk'ün haberine göre; Bunun üzerine tutuklular gece saat 23.30 sıralarında Silivri Cezaevi'nden çıktı. Soruşturma savcısı Ercan Devrim karara itiraz etti. Dosyayı ele alan İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimi tekrar tutuklama kararı çıkardı. 

3 saatte sırra kadem bastılar


Ancak Zindaşti ve adamları iki mahkeme arasındaki 3 saat gibi kısa sürede cezaevinden çıkıp çoktan sırra kadem basmıştı. Emniyet yetkilileri Zindaşti ve 3 adamının resmi kayıtlarda yurt dışına çıktığına dair bir ize ulaşamadıklarını ancak yasadışı yollardan yurt dışına firarettiğini değerlendiriyor.

En karanlık isimlerden biriydi


Türkiye'nin son dönemlerde tanık olduğu en karanlık isimlerden biri olan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, son olarak kızı Arzu Zindaşti'nin öldürülmesi talimatını verdiği iddiasıyla yargılanan Orhan Ünğan'ın avukatı Kudbettin Kaya'nın Florya'daki bir restoranda suikastın talimatını verdiği iddiasıyla araştırılıyordu. 

İranlı zehir tüccarının, FETÖ'cü ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'la ilişkisi ve 10 cinayetle bağlantısından dolayı hakkında yakalama kararı bulunuyordu. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aylar süren, Drone'lu teknik takibin ardından geçtiğimiz 6 Nisan'da Büyükçekmece'deki villaya baskın düzenledi. Zindaşti ve eşi ile suç örgütünün 4'ü polis 8 üyesi adliyeye sevk edildi. Zindaşti, 2'si polis 5 adamı ile birlikte tutuklandı. Eşi ve 3 zanlı ise serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 07:14
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