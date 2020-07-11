Zincirler kırıldı Elhamdülillah! Danıştay, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren 1934 tarihli kararı iptal etti

Hilal’in haça karşı üstünlüğünün ezeli ve ebedi sembolü olan Ayasofya’nın kapısına 86 yıl önce asılan prangalar, Danıştay 10. Dairesi’nin kararıyla kırıldı. Başta Türkiye olmak üzere bütün bir İslam coğrafyasını sevince boğan Ayasofya kararı, küffarın kalbine ise korku saldı. Milletimizin hasretle beklediği tarihi kararı Akit’e değerlendiren siyasiler ve hukukçular okuyucularımıza özel açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’dan Allah razı olsun

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: “Milletimizin vicdanında Ayasofya her zaman camiydi ve şimdi 86 yıl sonra Ayasofya aslına döndürüldü. Ayasofya Fethin sembolü olduğu kadar, İslam’ın da mührüdür. Orası sadece bir cami değildir. Siyasi bağımsızlığımızın sembolü ve İslam’ın mührüdür. Bu kararla Ayasofya üzerindeki zincirler kırılmıştır. Türkiye’nin bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi daha kaldıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan da Allah razı olsun.”

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Avukat Hasan İlter: “Ayasofya hem İstanbul’un fethinin hem de bağımsızlığımızın sembolüydü. Ayasofya’nın zincirleri kırıldı. Bunun hukuk eliyle olması da sevindirici. Ülkemiz için bir mihenk ve sıçrama taşı olacaktır bu süreç. Kızıl Elmaya, Nizam-ı Alem’e kadar yürüyüşümüz devam edecek.”

Yeniden dirilişin adımı

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt: “İstanbul’un fethinin ve Peygamber Efendimizin müjdesinin sembolü olan bir yerin tekrar cami olması İslam dünyası için de güçlü bir mesajdır. Yeniden dirilişin en güçlü adımıdır. Ecdadımıza olan gecikmiş borcumuzu ödediğimiz gibi Fatih Sultan Mehmed Han’ın bedduasından da kurtulduk.”

Memur-Sen Konfederasyonu: “Bu karar, milletin 86 yıldır kanayan yarasının kapanmasına dair hukuki zemindir. Bir çağı kapatan fethin ve o fethe komutanlık yapan Fatih’in emanetinin gereği yerine getirilmiş, tarihi nitelikteki bu kararla Ayasofya’nın müze yapılmasıyla başlayan esaret dönemi sone ermiştir. Karar, bizleri ziyadesiyle memnun etmiş tarihi bir karardır.”

Bahçeli: Memnunuz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Ayasofya Camii’nin ibadete açılması konusu uzun yıllardır tavizsiz arzumuzdur. Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuş, Ayasofya’nın kapıları hamd olsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır. İrade milletin, karar hukukundur. MHP, Danıştay 10. Dairesi’nin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Danıştay kararını takdirle karşılıyorum. Ayasofya’yı gündeme getiren başta merhum Necmettin Erbakan olmak üzere yarım asırdır mücadele eden herkese teşekkür ediyorum.”