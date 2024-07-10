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Gündem Zincirler Başkan Erdoğan’ın imzasıyla kırıldı! Ayasofya’nın esaretten kurtuluşunun 4. yılı
Gündem

Zincirler Başkan Erdoğan’ın imzasıyla kırıldı! Ayasofya’nın esaretten kurtuluşunun 4. yılı

Yeniakit Publisher
2024-07-10 12:30:00 - 2024-07-10 12:36:18
Zincirler Başkan Erdoğan’ın imzasıyla kırıldı! Ayasofya’nın esaretten kurtuluşunun 4. yılı

Ayasofya'nın prangalarından kurtulup tekrar cami olarak ibadete açılmasının üzerinden dört yıl geçti. Bu tarihi karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. 24 Temmuz 2020'de, Danıştay’ın Ayasofya'nın müze statüsünü iptal eden kararının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya Camii olarak yeniden ibadete açıldı. Bu adım, Türkiye ve dünya genelinde geniş yankı uyandırdı ve farklı tepkilerle karşılandı. Erdoğan, Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılmasını "milletin bir hayali" olarak nitelendirerek, bu kararı Türk milletine ve tüm İslam dünyasına armağan ettiğini belirtti.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te alınan karar üzerine 86 yıl müze olarak hizmet verdi.

 Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava 10 Temmuz 2020'de karara bağlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı büyük bir merasimle yeniden ibadete açıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya'nın önünde zaman zaman yüzlerce metrelik kuyruklar oluşuyor. Caminin içi kalabalıklaştığında, girişler kapatılırken ziyaretçiler gruplar halinde içeriye alınıyor. Namaz vakitlerinde ise caminin ön bölümüne geçişe izin verilmiyor. Sabah namazıyla ziyarete açılan cami, yatsı namazının ardından kapanıyor.
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin imamı Bünyamin Topçuoğlu, AA muhabirine, caminin 3 yıl önce birçok kısıtlamanın uygulandığı koronavirüs salgını döneminde açıldığını anımsatarak, salgın nedeniyle ziyaretin kontrollü yapıldığını, yurt dışından gelenlerin olmadığını anlattı.

Topçuoğlu, Ayasofya'yı 2021'de 1 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "2022 itibariyle asıl ziyaretçilerimizi görmeye başladık. 2022 yılı toplam ziyaretçi sayımız 13 milyon 600 bin. 2023 Ocak-Haziran itibariyle 6 milyon ziyaretçimiz var. Bu sayı giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

Ayasofya, 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüş ve bu statüsü yaklaşık 86 yıl boyunca devam etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması, Türkiye'nin egemenlik haklarını vurgulayan bir adım olarak da yorumlandı. Bu gelişme, özellikle İslam dünyasında büyük bir memnuniyetle karşılanırken, bazı Batılı ülkeler ve kurumlar tüm engellemelere rağmen hüsrana uğradı.

Dört yıl sonra, Ayasofya Camii, Müslümanların ibadetine açık olarak hizmet vermeye devam ediyor ve bu dönüşüm, Erdoğan'ın liderliği altında gerçekleştirilen önemli bir tarihî değişiklik olarak hatırlanacak.

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