Zincirleme şiddet! Neredesin Canan Güllü? Özcan Deniz eşine, eşi bakıcıya...

2018 yılında evlenen ve sadece 15 ay evli kalan Özcan Deniz ve Feyza Aktan cephesinde yeni bir skandal gündeme geldi. Deniz ile hem çocuğunun velayeti için hem de şiddet gördüğü gerekçesiyle davalık olan Feyza Aktan, çocuğunun bakıcısıyla yaşadığı sorundan dolayı gündem oldu.

TV100'de yer alan habere göre, Aktan'ın Özcan Deniz'in evinde çalışmaya devam eden bakıcı Gülnaz'a şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Bakıcının vücudunda morlukların olduğu görülürken, iddiaların odağındaki Feyza Aktan'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Sözde cesur kadın hakları savunucusuydu… Yine sustu!

Söz konusu iddiaların ardından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü akıllara geldi.

İsmail Küçükkaya’nın eski eşi Eda Demirci, şiddet gördüğü gerekçesiyle Canan Güllü’den yardım istemiş, ancak Güllü, İsmail Küçükkaya kendi mahallesinden olduğu için Demirci’ye yardım etmemişti.

Şiddet uygulayan erkek kendi kesiminden olunca ağzını açamayan sözde kadın hakları savunucusu Canan Güllü, iki kadının şiddet gördüğü iddialarının ardından bu konuya da müdahil olmadı.

Bir anne ve çocuk bakıcısının şiddet gördüğü iddiaları gündemde geniş yer bulurken, ABD tarafından ödüllere boğulan sözde kadın hakları savunucusu Canan Güllü’nün sessiz kalması, solcuların ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Dizide dikkat çeken ayrıntı

Özcan Deniz, pandemi döneminde senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı 'Senkron' isimli diziyi hazırlamış ve başrolde Feyza Aktan'ı oynatmıştı. Suç ve gerilim türündeki yapımda Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı sahneler dikkat çekmişti.

Feyza Aktan, Özcan Deniz'in birlikte rol aldıkları 'Senkron' dizisindeki gibi kendisine şiddet uyguladığı iddiasında bulunmuş ve şikayetçi olmuştu. Hatta Aktan, Deniz'i abisinden de şikayetçi olmuştu.