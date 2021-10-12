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Yerel Zincirleme kaza: Ölü ve yaralı var
Yerel

Zincirleme kaza: Ölü ve yaralı var

Konya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 09:09:00 -
Zincirleme kaza: Ölü ve yaralı var

Selim A. idaresindeki 42 CLZ 45 plakalı kamyon, Konya- Ankara kara yolunun 50. kilometresindeki Sarnıç Mahallesi kavşağında, Osman D, idaresindeki 42 LP 410 saman yüklü kamyona arkadan çarptı.

Bu sırada arkadan gelen Hayri İnan yönetimindeki 42 FIG 64 plakalı hafif ticari araç ile İrfan F. idaresindeki CX 40 431 yabancı plakalı otomobil de kaza yapan kamyonlara çarptı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü İnan, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü İrfan F. yaralandı.

Yaralı sürücü, ambulansla Konya'daki hastaneye kaldırıldı.

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