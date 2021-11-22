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Gündem Zincir markette şok görüntü!
Gündem

Zincir markette şok görüntü!

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir zincir markette skandal görüntüler kaydedildi. Şarküteri reyonunda dolaşan kedi, kavurma yedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 17:25:00 -
Zincir markette şok görüntü!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir zincir markette çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir kedi, şarküteri ürünlerinin bulunduğu reyona girdi ve kavurmayı afiyetle yedi. Kedinin şarküteri reyonunda karnını doyurduğu anlarda hiçbir çalışanın olmaması ve bir müdahalede bulunulmaması dikkat çekti. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

 

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