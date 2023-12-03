Zincir markette çocuğu depoya kapatmışlardı, şok gelişme!

Hakkari'de, savcılık, sosyal medya hesaplarında zincir markette bir çocuğun çikolatayı cebine koyması nedeniyle depoya kapatıldığı paylaşımları üzerine soruşturma başlattı.

Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddiaları bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımasının üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında 'Hakkari’de üç harfli markette tepki çeken olay: Çocuğu çikolata için market deposuna kapattılar' şeklinde haberler yapıldığının öğrenilmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir" denildi.