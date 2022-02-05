Zincir marketlerin süt oyunu bozuldu!Bakanlık ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığı, zincir marketlerin indirim oyununu bozdu. Sütü 6,50’den 5,75’e indirdiğini açıklayan markette, fiyatın zaten 5,90 TL olduğu ortaya çıktı. Tüketiciyi aldatanlara yüklü cezalar kesildi.

Ticaret Bakanlığı zincir marketlere göz açtırmıyor. Daha önce yüklü miktarlarda ceza alan ancak indirim ve stok oyunlarına devam eden zincir marketlere yeni cezalar kesildi.

Zincir marketlere yeni ceza

Tüketiciyi fahiş fiyatlara karşı korumak için çalışmalarını sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki indirim oyunlarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, daha önce yüklü miktarlarda ceza alan ancak indirim oyunlarına devam eden zincir marketlere yeni cezalar kesti.

Kurulun incelemelerine göre;

Bir market kampanyasında, sütü 6,50 TL’den 5,75 TL’ye indirdiğini beyan etti. Ancak indirimden önceki satış fiyatının 5,90 TL olduğu anlaşıldı. Bu durumun tüketicileri yanılttığını değerlendiren Kurul, bu market zincirine 114 bin 326 TL idari para cezası verdi.

“Çok Al Az Öde” kampanyası yapan bir marketin de, 65,50 TL olması gereken faturayı, 93,60 TL olarak tahsil ettiği tespit edildi. Tüketicinin yanıltıldığını değerlendiren Reklam Kurulu, bu markete de 114 bin 326 TL idari para cezası uyguladı.