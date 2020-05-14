Zincir marketlere açılan soruşturmada yeni gelişme: Tarih belli oldu
Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar nedeniyle soruşturma açılan 23 zincir marketin, soruşturma kapsamında sözlü savunmalarının 24 Haziran'da alınacağı açıklandı.
Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren zincir marketlerin su, yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
Perakende gıda ticaretinde faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.