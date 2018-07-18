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Zincir marketlerdeki büyüme esnafı eziyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan yeni kabineden, esnaf ve sanatkar camiası adına en büyük beklentimiz, zincir marketlere düzenleme yapılmasıdır” ifadesini kullandı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:23
Zincir marketlerdeki büyüme esnafı eziyor

AVM’ler ve zincir marketlerin açılışlarının mutlaka bir kurala bağlanmasını ve bu tür iş yerlerinin açılış kapanış saatlerine mutlaka kural getirilmesini isteyen Palandöken, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan yeni kabineden esnaf ve sanatkar camiası adına en büyük beklentimiz, zincir marketlere düzenleme yapılmasıdır. Esnaf ve sanatkarımız zincir marketlerle artık başa çıkamıyor. Bu zincir marketlerin işleyişine düzenleme getirilirken, esnafımız haksız rekabetten korunmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yerel ve ulusal zincir marketlerin sayısının ülke genelinde 30 bine yaklaştığını belirterek, söz konusu marketlerin sayılarının bu hızla devam etmesi halinde 2024’te 44 bine çıkmasını beklediklerini ifade etti. Palandöken, bu gidişata “dur” denilmezse esnaf ve sanatkarın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını savundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:23
  1. avm
  2. yeni marketler zinciri

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