  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Zincir marketler işte böyle kartelleşmeye gitmişler!
Gündem

Zincir marketler işte böyle kartelleşmeye gitmişler!

Rekabet Kurulu, zincir marketlerin ‘organize fiyat artışı’nı yayınladığı bir video ile deşifre etti. Kartelleşme ve fiyat artışlarını whatsapp yazışmalarıyla ortaya koyan Rekabet Kurulu yaptığı tespitleri de tek tek kamuoyuyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 17:50:00 - 2022-01-19 17:51:21

Rekabet Kurulu, zincir marketlere verilen 2,7 milyar liralık idari para cezası kararının gerekçelerini ve fiyatlarla nasıl oynadıklarını açıkladı.  

Gerekçeli karar yayımlandı

Rekabet Kurumu 'Fahiş fiyat artışları' ile ilgili, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticaretiyle iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda bulunan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturmanın gerekçeli kararını internet sitesinde yayımladı.

Marketlerin organize fiyat artışını gözler önüne seren video da yayımlandı

Rekabet Kurumu'nun YouTube kanalında, topla-dağıt (hub and spoke) kartelinin nasıl oluştuğuyla ilgili bir de video yayımlandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay