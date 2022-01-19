Zincir marketler işte böyle kartelleşmeye gitmişler!

Rekabet Kurulu, zincir marketlere verilen 2,7 milyar liralık idari para cezası kararının gerekçelerini ve fiyatlarla nasıl oynadıklarını açıkladı.

Gerekçeli karar yayımlandı

Rekabet Kurumu 'Fahiş fiyat artışları' ile ilgili, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticaretiyle iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda bulunan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturmanın gerekçeli kararını internet sitesinde yayımladı.

Marketlerin organize fiyat artışını gözler önüne seren video da yayımlandı

Rekabet Kurumu'nun YouTube kanalında, topla-dağıt (hub and spoke) kartelinin nasıl oluştuğuyla ilgili bir de video yayımlandı.