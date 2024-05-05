'Zina' suç sayılmazsa bunun önüne geçilemeyecek! Vicdanınız kurusun
Yaşadıkları gayr-i meşru ilişki sonucu hayata gelen bebeklerini ölüme terk edenlere bir yenisi daha eklendi.
Adres bu sefer Mersin'in Çamlıyayla ilçesi oldu.
Çamlıyayla - Tarsus kara yolunda bir sürücü, aracını park ettiği Kızılalan mevkisindeki yol kenarında bebek olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Tedavi altına alındı!
Sağlık ekipleri, bebeği Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumu iyi olan bebeğin bir kaç günlük olduğu belirtildi.