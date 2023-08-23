'Zina serbest, içki serbest, kumar serbest... Toplumu nasıl koruyacak, şiddeti nasıl önleyeceksin?'

HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, “Yuvaları darmadağın eden ve toplumu ifsat eden zina suç değil, nikahsız birliktelikler suç değil. İçki suç değil. Her geçen yıl daha fazla boşanma artıyor. Adamlar boşanmayı artırmak için maddeler çıkarmışlar. Gençlerimiz uyuşturucu bataklığına bulaşmış durumda. Bunlara sessiz kalamayız.” dedi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Bingöl'ün Genç ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu, Bingöl İl ve İlçe Teşkilatlarına ziyarette bulundu.

HÜDA PAR Genç İlçe Başkanlığını ziyaret eden Dinç ve beraberindekiler ardından vatandaşlarla bir araya gelerek onların şikâyet ve taleplerini dinledi.

İlçenin sorunlarının konuşulduğu ziyaretin ardından Dinç, ilçedeki STK, muhtar ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek halkın sorunlarını toplum temsilcilerinden dinleyerek not aldırdı.

Genç ilçesinde bir konuşma yapan Milletvekili Dinç, toplumda giderek artan ahlaki yozlaşma, yaygınlaşan Batı taklitçiliği, aile kurumunu hedef alan yasalar ve gündemdeki memleket meselelerine değindi.

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“Boşanmayı artırmak için maddeler çıkarmışlar”

Aileyi hedef alan 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"a atıfta bulunan Dinç, "Adamlar kanun çıkardılar ve şu an yuvaları darmadağın ediyorlar. Sadece 1 yıl içerisinde 20-30 bin boşanma vakası arttı. Her geçen yıl daha fazla boşanma artıyor. Adamlar boşanmayı artırmak için maddeler çıkarmış." ifadelerini kullanarak aile kurumuna yönelik tehlikeye dikkat çekti.

"Kadının veya erkeğin beyanı değil adaletin beyanı esas olsun"

Konuşmasına devamla Dinç, "Özellikle 2011 yılında çıkan 'Kadının beyanı esastır' maddesi aileyi yıkmıştır. Polis gelse kapınızı çalsa, kadın dese ki 'Kocam bana şiddet uygulamış' o polis orada direkt hâkim olup hüküm verebiliyor. Kadın söylemişse doğrudur kuralı işliyor. Biz diyoruz ki kadının veya erkeğin beyanı değil, adaletin beyanı esas olsun. Adalet tesis edilsin ve buna göre doğrular ortaya çıksın." ifadelerini kullandı.

"Yuvaları darmadağın eden zina suç değil!"

Toplumu ifsat eden zinanın suç kapsamında sayılmadığına vurgu yapan Dinç, "Yuvaları darmadağın eden aldatmalar ve zina suç değil, uyuşturucu bataklığı gençlerimize bulaşmış durumda, bunlara sessiz kalamayız. Bunun yolu da Meclis'ten geçer. Meclis'te ne kadar güçlü olursan bu yanlışları o kadar düzeltebilirsin." şeklinde konuştu.

"Sistem, faize dayalı olduğu için zengin ile fakir arasındaki makas sürekli açılıyor"

Kapitalist sistemin toplumda doğurduğu zararlara işaret eden Dinç, "Eğer biz hükümet olsaydık yapacağımız ilk işlerden biri bu kapitalist sistemle mücadele etmek olacaktı. Kapitalist sistem her zaman kriz doğuruyor. Sadece AK Parti hükümetinde değil, diğer hükümetlerde de durum aynıdır. Bu kapitalist sistem faize dayalı bir sistemdir. Faize dayalı sistem olduğu için zenginle fakir arasındaki makas sürekli açılıyor. Bu sistemin kriz durumlarında çözümü sadece faizdir. Yükselen enflasyonun panzehrini faiz olarak görüyorlar, bu da zengini daha zengin fakiri daha fakir yapıyor. Faiz yükselince milyarderler diyor ki, 'Ben gidip çalışacağıma paramı faize yatırıp evde oturup para kazanırım' Parasını faize yatıranlardan ötürü piyasada sıcak para döngüsü olmuyor. Bu şekilde piyasada ihracat, yatırım ve üretim olmuyor. İstihdam da sağlanamıyor. Bu şekilde sürekli olarak bu krizler doğmuş oluyor. Ve bu krizlerin ağır faturası da dar gelirliler ve sabit gelirlilere kesiliyor. Bundan dolayı bu sistemin sorunlu olduğunu söylüyoruz." dedi. (İLKHA)