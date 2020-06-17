  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zimbabve'de yıllık enflasyon fırladı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:43:13 -
Zimbabve'de yıllık enflasyon fırladı

İSTANBUL (AA) - Zimbabve'de yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 785'e çıktı.

Zimbabve Ulusal İstatistik Ajansı'nın verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 785, mayıs ayındaki aylık artış ise yüzde 15 oldu.

Venezuela'dan sonra dünyadaki en yüksek enflasyon rakamlarına sahip olan ülke, alım gücünün düşmesi nedeniyle zaman zaman çalışanların grev ve gösterilerine de sahne oluyor.

Geçen yıl tedavüle sokulan yeni para birimi sonrası kriz içindeki ekonomisi yeniden darbe alan Zimbabve, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında da zor günler geçiriyor.

Ülkede, hiper enflasyon nedeniyle 2009-2019'da sadece yabancı para birimleri kullanılmıştı.

Söz konusu uygulamayı kaldırarak yerel para birimine dönme kararı alan Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, fiyatlardaki artıştan güçlü iş adamlarını sorumlu tutmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı