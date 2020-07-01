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Zimbabve'de sıtmadan son 6 ayda 279 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-01 20:37:36 -
Zimbabve'de sıtmadan son 6 ayda 279 kişi öldü

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkesi Zimbabve'deki sıtma salgınında, son 6 ayda yaşamını yitirenlerin sayısının 279'a yükseldiği bildirildi.

Ulusal Sıtma Koordinatörü Dr. Joseph Mberi basına yaptığı açıklamada, dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken ülkenin de sıtma salgının etkisi altında olduğunu belirtti.

Ülkede ocak ayından bu yana 306 bin 365 sıtma vakası görüldüğü bilgisini paylaşan Mberi, salgın nedeniyle 279 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Mberi, Kovid-19 nedeniyle konulan yasaklar sonucunda köylerde yaşayanların sıtma tedavisi için şehirlere gidemediğini vurguladı.

Hükümetin köylere sağlık ekipleri göndereceğini belirten Mberi, sıtma semptomları görülenlerin hastanelere başvurması gerektiğini ifade etti.

Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde sıklıkla sıtma vakalarına rastlanıyor.

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