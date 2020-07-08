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Aktüel

Zimbabve'de sağlık bakanı yolsuzluk iddiasıyla görevinden alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 12:53:20 -
Zimbabve'de sağlık bakanı yolsuzluk iddiasıyla görevinden alındı

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de Sağlık Bakanı Obadiah Moyo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevinden alındı.

Devlet Başkanlığı ve Kabine Baş Sekreteri Misheck Sibanda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, bir devlet bakanına yakışmayan davranışlarda bulunması nedeniyle Moyo'yu kabinedeki bakanlık görevinden aldı." ifadesini kullandı.

Moyo, Kovid-19 sürecinde 60 milyon dolarlık tıbbi malzeme tedarikiyle ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle geçen ay tutuklanmıştı.

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