Zimbabve’de önemli karar! Ülkenin imajını zedeleyenlere kötü haber

Zimbabve Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, yeni yasa sonrasında hükümetten izin almayan hiçbir Zimbabve vatandaşının yabancı hükümet organlarıyla iletişime geçemeyeceğini belirtti.

Uluslararası toplantı ve bölgesel etkinliklerde, hükümet karşıtı protesto düzenlemenin de bundan sonra suç olacağını kaydeden Mutsvangwa, aktivistlerin ispat etmeden hiçbir işkence veya kaçırılma iddiasında da bulunamayacağını dile getirdi.

Mutsvangwa, söz konusu yasa değişikliğinin ülkenin uluslararası imajını ve çıkarlarını koruma amacı taşıdığını aktardı.

Muhalifler ve aktivistler tepkili

İktidardaki Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Vatansever Cephe'nin (ZANU–PF) çoğunlukta olduğu meclisten geçmesi beklenen yasa tasarısına muhalifler ve aktivistler ise tepkili.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve işçi örgütünü içinde barındıran Zimbabve'deki Kriz Koalisyonu Direktörü Blessing Vava, yeni tasarının "eleştirel sesleri susturma ve fiili olarak tek parti devletini sağlamlaştırma amacı taşıdığını" söyledi.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ve ZANU-PF yöneticileri, sivil toplum örgütlerini, muhalif siyasetçiler ve yabancı hükümetlerle çalışarak yönetimini devirmeyi amaçladığını ifade etmişti.