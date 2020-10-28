  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Zimbabve’de önemli karar! Ülkenin imajını zedeleyenlere kötü haber
Dünya

Zimbabve’de önemli karar! Ülkenin imajını zedeleyenlere kötü haber

Zimbabve kabinesi, aktivistlerin insan hakları ihlallerine ilişkin iddialarda bulunmasını ve ülkenin imajını zedeleyecek hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmesini suç kabul eden yeni yasa tasarısına onay verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:41:00 -
Zimbabve’de önemli karar! Ülkenin imajını zedeleyenlere kötü haber

Zimbabve Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, yeni yasa sonrasında hükümetten izin almayan hiçbir Zimbabve vatandaşının yabancı hükümet organlarıyla iletişime geçemeyeceğini belirtti.

Uluslararası toplantı ve bölgesel etkinliklerde, hükümet karşıtı protesto düzenlemenin de bundan sonra suç olacağını kaydeden Mutsvangwa, aktivistlerin ispat etmeden hiçbir işkence veya kaçırılma iddiasında da bulunamayacağını dile getirdi.

Mutsvangwa, söz konusu yasa değişikliğinin ülkenin uluslararası imajını ve çıkarlarını koruma amacı taşıdığını aktardı.

Muhalifler ve aktivistler tepkili

İktidardaki Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Vatansever Cephe'nin (ZANU–PF) çoğunlukta olduğu meclisten geçmesi beklenen yasa tasarısına muhalifler ve aktivistler ise tepkili.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve işçi örgütünü içinde barındıran Zimbabve'deki Kriz Koalisyonu Direktörü Blessing Vava, yeni tasarının "eleştirel sesleri susturma ve fiili olarak tek parti devletini sağlamlaştırma amacı taşıdığını" söyledi.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ve ZANU-PF yöneticileri, sivil toplum örgütlerini, muhalif siyasetçiler ve yabancı hükümetlerle çalışarak yönetimini devirmeyi amaçladığını ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı
Siyaset

Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!
Gündem

Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!

İslam ve Müslüman düşmanı Emanuel Macron’un skandal karikatür olaylarından sonra bir tepki de Misvak dergisinden geldi. Misvak dergisi, her ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Charlie Hebdo'ya tarihe geçecek cevap
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Charlie Hebdo'ya tarihe geçecek cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve kendisi hakkında rezil karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisine ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay