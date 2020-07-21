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Zimbabve'de Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-21 23:12:22 -
Zimbabve'de Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, yaptığı açıklamada, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında yarından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Temel hizmetleri veren sektörlerin bu yasaktan muaf tutulduğunu aktaran Mnangagwa, diğer iş yerlerinin de 08.00-15.00 saatleri arasında açık olacağını ifade etti.

Emmerson Mnangagwa, bu süre zarfından dışarıya çıkmak zorunda kalanların maske takması gerektiğini de belirtti.

Zimbabve'de şu ana kadar 1713 Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.

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