Zimbabve'de halk, Kovid-19 hastalarına destek için dua edip, oruç tutacak

ABUJA (AA) - Afrika ülkelerinden Zimbabve'de halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen hastalara destek için bir gün boyunca oruç tutup, dua edecek.



Zimbabve İletişim, Tanıtım ve Yayın Hizmetleri Bakanı Monica Mutsvangwa, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 hastalarına destek için ortak dua ve oruç tutma kararı aldıklarını dile getirdi.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'ya öneriyi sunduklarını aktaran Mutsvangwa, "Dua ve oruç için belirlenen gün devlet başkanı tarafından açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Zimbabve'de bugüne kadar 314 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.