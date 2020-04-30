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Aktüel

Zimbabve'de 26 kaçak madenci yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 01:53:28 -
Zimbabve'de 26 kaçak madenci yakalandı

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de, yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonda 26 kaçak madenci gözaltına alındı.

Ulusal Polis Sözcüsü Paul Nyathi, basına yaptığı açıklamada, Mashonaland bölgesine bağlı Mazowe köyünde yasa dışı madencilikle uğraşan kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Nyathi, operasyonda 4'ü yabancı olmak üzere 26 kaçak madencinin gözaltına alındığını ifade ederek, maden ocağında kullanılan makine, alet ve silahlara el konulduğunu kaydetti.

Zimbabve'de 2007'den bu yanan yasa dışı faaliyet gösteren madencilere karşı başlatılan "Chikorokoza Ngachipere" operasyonunda, 2 bin 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

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