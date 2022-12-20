Zillette kılıçlar çekildi

Tek ortak paydaları Erdoğan düşmanlığı olan ve sözde ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ safsatasıyla Türkiye’yi yeniden koalisyon bataklığına saplamayı vaat eden zillet ittifakında ayak oyunları bitmiyor. YSK üyelerine alenen hakaret eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasını fırsat bilerek, henüz kesinleşmeyen mahkeme kararı üzerinden 6’lı masada siyasi mühendislik çalışması başlatan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’yi teslim almaya yönelik operasyonun tam göbeğinde yer alıyor.

MHP olmadı CHP'yi bölüyor

Üst aklın yönlendirmesiyle MHP’yi ele geçirmeye çalışan, bu girişimi başarısız olunca ülkücü camianın tanınan isimlerini yanına alarak proje parti İP’i kuran Meral Akşener, siyasi mühendislik faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 6’lı masanın ortak adayı olmak için can atan Kılıçdaroğlu’nun “benimle misiniz?” çağrısını görmezden gelen, “Alevi aday kazanamaz” diyerek CHP liderinin adaylığına karşı çıkan İYİ Parti mensuplarına sessiz kalan Akşener, CHP’yi ortadan ikiye bölecek tüm adaylara açıktan destek veriyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yaptığı adaylık teklifinden sonuç alamayınca dümeni İBB Başkanına kıran Meral Akşener, CHP içinde yaşanan güç savaşında açık açık “İkinci Fatih” benzetmesi yaptığı İmamoğlu’nun safında yer alıyor. YSK üyelerine “ahmak” diyen İmamoğlu’nun yargılaması sürerken Ankara’dan yola çıkan, mahkemenin verdiği 2 yıl 7 ay hapis cezasını kahkahalarla karşılayan, icazet için Almanya’da bulunan Kılıçdaroğlu’nun dönmesini beklemeden Saraçhane’de miting düzenleyen Akşener, fiili olarak 6’lı Masa’nın liderliğini ele geçirirken, CHP’yi teslim alma operasyonu emin adımlarla ilerliyor. Stratejik çarklarla “Asena” lakabının hakkını veren Akşener’in, CHP’ye yönelik böl-parçala-yönet taktiğini Akit’e değerlendiren uzmanlar, “MHP’yi ele geçiremeyen Akşener, CHP’yi parçalanmanın eşiğine getirdi” görüşünde birleşti.

“Akşener özel görevlendirilmiş”

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, şunları ifade etti: “Deniz Baykal’a yönelik bir operasyon yapıldı, CHP’deki ulusalcı damar tasfiye edildi. Şimdi de CHP’ye Meral Akşener üzerinden operasyon çekiliyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkılıyor, diğer taraftan Mansur Yavaş’a adaylık teklifi yapılıyor, sonra İmamoğlu aday olsun diye uğraşılıyor. Oysa kendisi İyi Parti’nin lideri ve ancak kendi partisiyle kararlar alabilir. Şimdi kalkıp CHP üzerinden bunları yapıyorsa, bu Meral Akşener’in kendi kararı değil. Meral Hanım burada görevlendirildi. Bir bölen olarak görevini ifa ediyor. YSK üyelerine hakaret eden İmamoğlu için mahkemenin verdiği karar sonrası yaşanan rezalet. Sanki bir ceza değil de elde edilen bir başarı için neredeyse zil takıp oynamaları. O resim dahi her şeyin bir operasyon olduğunun göstergesidir. Meral Hanım özel seçilmiş, özel görevlendirilmiş biri. 28 Şubat sürecindeki eylemleri ve ‘alınan kararların sonuna kadar arkasındayım’ şeklindeki söylemlerini de unutmadık. O görevini ifa ediyor. İyi parti de bir proje partisi. Bu artık ayan beyan ortada. Geçmişte Meral Akşener üzerinden önce MHP’ye bir operasyon yaptılar. Başarılı olamadılar. Şimdi de Akşener üzerinden CHP’yi dizayn etmeye çalışıyorlar. Milletimizin bu oyunu görmesi lazım.”

Bayan bölen Kemal'i rahatsız etti

Altay Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkanı Hasan Kapar da, şunları dile getirdi: “İçinde yer aldığı tüm oluşumları, bölen, parçalayan, siyasi kariyerine basamak yapan Akşener yine şaşırtmadı. 6’lı masanın ‘bir bölen’i olarak siyasi tarihimizde ördüğü kumpaslarla, hiç kuşkusuz ‘Ören Bayan’ olarak hatırlanacak. Akşener’in siyaset yapma tarzı, FETÖ’nün bir kurumu ele geçirme yöntemlerine çok benziyor. Çelişki varsa derinleştirerek, yoksa icat ederek, bulunduğu alanlarda kilit rolü ele geçirme konusunda pek maharetli. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu özellikleriyle Anadolu ahalisinin odak olduğu alanlardan çok, zillet ittifakının son püskülü mü desek, son müşkülü mü belli değil. Daha önce MHP’yi ele geçiremeye çalışan Akşener, son dönemde yaptığı hamlelerle CHP’yi parçalanmanın eşiğine getirdi. Hakaret cezası alan İmamoğlu’nu tebrik ediyor. İmamoğlu’nun müstakbel cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ediyor. Partisine yapılan müdahaleye daha fazla dayanamayan Bay Kemal’in, ‘başka partilerin iç işlerine karışma’ diyerek bayan böleni ikaz etmesi, 6 masa içinde yaşanan kavgayı belki de masanın dağılma sürecinin işareti olarak okunmalıdır.”