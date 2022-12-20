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Zillette kılıçlar çekildi

Üst aklın yönlendirmesiyle MHP’yi ele geçirmeye çalışan, bu girişimi başarısız olunca proje parti olarak İP’i kuran Meral Akşener’in, İmamoğlu operasyonuyla birlikte 6’lı masada kılıçlar çekildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 09:32:00 -
Zillette kılıçlar çekildi

Tek ortak paydaları Erdoğan düşmanlığı olan ve sözde ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ safsatasıyla Türkiye’yi yeniden koalisyon bataklığına saplamayı vaat eden zillet ittifakında ayak oyunları bitmiyor. YSK üyelerine alenen hakaret eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasını fırsat bilerek, henüz kesinleşmeyen mahkeme kararı üzerinden 6’lı masada siyasi mühendislik çalışması başlatan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’yi teslim almaya yönelik operasyonun tam göbeğinde yer alıyor.

MHP olmadı CHP'yi bölüyor

Üst aklın yönlendirmesiyle MHP’yi ele geçirmeye çalışan, bu girişimi başarısız olunca ülkücü camianın tanınan isimlerini yanına alarak proje parti İP’i kuran Meral Akşener, siyasi mühendislik faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 6’lı masanın ortak adayı olmak için can atan Kılıçdaroğlu’nun “benimle misiniz?” çağrısını görmezden gelen, “Alevi aday kazanamaz” diyerek CHP liderinin adaylığına karşı çıkan İYİ Parti mensuplarına sessiz kalan Akşener, CHP’yi ortadan ikiye bölecek tüm adaylara açıktan destek veriyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yaptığı adaylık teklifinden sonuç alamayınca dümeni İBB Başkanına kıran Meral Akşener, CHP içinde yaşanan güç savaşında açık açık “İkinci Fatih” benzetmesi yaptığı İmamoğlu’nun safında yer alıyor. YSK üyelerine “ahmak” diyen İmamoğlu’nun yargılaması sürerken Ankara’dan yola çıkan, mahkemenin verdiği 2 yıl 7 ay hapis cezasını kahkahalarla karşılayan, icazet için Almanya’da bulunan Kılıçdaroğlu’nun dönmesini beklemeden Saraçhane’de miting düzenleyen Akşener, fiili olarak 6’lı Masa’nın liderliğini ele geçirirken, CHP’yi teslim alma operasyonu emin adımlarla ilerliyor. Stratejik çarklarla “Asena” lakabının hakkını veren Akşener’in, CHP’ye yönelik böl-parçala-yönet taktiğini Akit’e değerlendiren uzmanlar, “MHP’yi ele geçiremeyen Akşener, CHP’yi parçalanmanın eşiğine getirdi” görüşünde birleşti.

“Akşener özel görevlendirilmiş”

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, şunları ifade etti: “Deniz Baykal’a yönelik bir operasyon yapıldı, CHP’deki ulusalcı damar tasfiye edildi. Şimdi de CHP’ye Meral Akşener üzerinden operasyon çekiliyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkılıyor, diğer taraftan Mansur Yavaş’a adaylık teklifi yapılıyor, sonra İmamoğlu aday olsun diye uğraşılıyor. Oysa kendisi İyi Parti’nin lideri ve ancak kendi partisiyle kararlar alabilir. Şimdi kalkıp CHP üzerinden bunları yapıyorsa, bu Meral Akşener’in kendi kararı değil. Meral Hanım burada görevlendirildi. Bir bölen olarak görevini ifa ediyor. YSK üyelerine hakaret eden İmamoğlu için mahkemenin verdiği karar sonrası yaşanan rezalet. Sanki bir ceza değil de elde edilen bir başarı için neredeyse zil takıp oynamaları. O resim dahi her şeyin bir operasyon olduğunun göstergesidir. Meral Hanım özel seçilmiş, özel görevlendirilmiş biri. 28 Şubat sürecindeki eylemleri ve ‘alınan kararların sonuna kadar arkasındayım’ şeklindeki söylemlerini de unutmadık. O görevini ifa ediyor. İyi parti de bir proje partisi. Bu artık ayan beyan ortada. Geçmişte Meral Akşener üzerinden önce MHP’ye bir operasyon yaptılar. Başarılı olamadılar. Şimdi de Akşener üzerinden CHP’yi dizayn etmeye çalışıyorlar. Milletimizin bu oyunu görmesi lazım.”

Bayan bölen Kemal'i rahatsız etti

Altay Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkanı Hasan Kapar da, şunları dile getirdi: “İçinde yer aldığı tüm oluşumları, bölen, parçalayan, siyasi kariyerine basamak yapan Akşener yine şaşırtmadı. 6’lı masanın ‘bir bölen’i olarak siyasi tarihimizde ördüğü kumpaslarla, hiç kuşkusuz ‘Ören Bayan’ olarak hatırlanacak. Akşener’in siyaset yapma tarzı, FETÖ’nün bir kurumu ele geçirme yöntemlerine çok benziyor. Çelişki varsa derinleştirerek, yoksa icat ederek, bulunduğu alanlarda kilit rolü ele geçirme konusunda pek maharetli. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu özellikleriyle Anadolu ahalisinin odak olduğu alanlardan çok, zillet ittifakının son püskülü mü desek, son müşkülü mü belli değil. Daha önce MHP’yi ele geçiremeye çalışan Akşener, son dönemde yaptığı hamlelerle CHP’yi parçalanmanın eşiğine getirdi. Hakaret cezası alan İmamoğlu’nu tebrik ediyor. İmamoğlu’nun müstakbel cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ediyor. Partisine yapılan müdahaleye daha fazla dayanamayan Bay Kemal’in, ‘başka partilerin iç işlerine karışma’ diyerek bayan böleni ikaz etmesi, 6 masa içinde yaşanan kavgayı belki de masanın dağılma sürecinin işareti olarak okunmalıdır.”

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Yorumlar

KEMALİST

HAYIRDIR, BU NE KEMAL BEY SEVGİSİDİR, ANLAYAMADIK? KEMAL BEY ,AŞKI OLUŞTU İKTİDAR YANLILARINDA,İKTİDARI,SİZİDE GÖREN KEMAL BEYİ KAPISINDA, SEVGİLERİNİ SUNMAK ADINA,HEYETLER HALİNDE, BEYAZ KASIMPATILARLA KARŞILAR ZANNEDECEK !

KEMALİST(SONUÇ NE OLABİLİR?)

TABİ TABİ TABİİİ NEYDİ :KILIÇDAROĞLU ADYLIĞINI AÇIKLAYACAKDI O YÜZDEN EKREM BEYE DANIŞMAK İÇİN ÇAĞIRIYORLAR .DAVETİN AMACI BUYDU:))BELKİDE İMAMOĞLUNA TEKLİF SUNMAK İÇİN OYLAMA SONUCU ADAY SEÇİLDİNİZ DERLERMİ?OLABİLİRMİ? EE TABİ! Bİ! Bİ! ŞÖYLEKİ, OZAMAN NE OLUR?BİRDE HALK GÖZÜYLE BAKALIM, BU SEFER BU ADAYLIK EKREM BEYİN CAN SİGORTASI BİR DURUM ÇÜNKÜ ADAY OLUR MEYDANLARDA KONUŞMA YAPMAYA BAŞLAYINCA ÇIKAN KARAR SAYIN SOYLUNUN DEDİĞİ MİSAL TUTUKLANMASIYLA SONUÇLANIRSA: BELEDİYE BİNASINDAN POLİS EŞLİĞİNDE ALINAN EKREM BEY TÜM DÜNYA KAMU OYUNDADA ,ADNAN MENDERES ETKİSİ YARATIR BASIN VE HALKIN TOPLANMASIYLA,BUNU SAYIN SOYLU GİBİ DARBE KARŞITI BİRİ İÇİN ,BU ÇOK KÖTÜ BİR DURUM OLUR! ÇÜNKÜ AKP İÇİN ARTIK AŞAĞI TÜRKÜRSELER SAKAL YUKARI TÜKÜRSELER BIYIK GİBİ BİR ŞEY PEKİ BUNDAN KEMAL BEY KAYBEDERMİ? ASLA :)) ÇÜNKÜ BU ŞU ANLAMA GELİR .ARTIK O VAKİTTEN SONRA SİYASİ HAKLARI ELİNDEN ALINMIŞ,CEZAEVİNE KONMUŞ,BELEDİYESİ ELİNDEN ALINMIŞ BİR İMAMOĞLU İÇİN SONRA HANGİ ADAY KONULACAK OLURSA OLSUN HALK BUNUN DERSİNİ VE HERZAMNKİ GİBİ KENDİNİ SANDIKTA GÖSTERECEKTİR ÇIKAN HALKIN TEPKİ OYLARI OLACAKTIRKİ BUNUN KAYBI CHP DEĞİL AKP'NİN EKSİ TABLOSUNA YAZACAK SADECE BU DURUM EKREM BEYİN ,BU DURUMA DÜŞMESİ,YILLARCA KONUŞULACAK ,BU DURUM AKP DÖNEMİNE DAR SOKAKLARDA KARADEMOKRASİ ELEŞTİRİSİ AÇISINDAN GÖLGE DÜŞÜRECEKTİR !YANİ ALMANLARIN BİR ATASÖZÜ VAR SİYASET HATALARI ÜZERİNE "ÇIKMAZ SOKAĞA GİRMİŞSEN EN GÜZEL ŞEY: GERİ;GERİYE GİTMEKTİR". DERLER...(EKREM BEY ŞİMDİ BİR MİTİNG YAPSIN 10 KAT ADAM TOPLAR MEYDANLARA İSPATI BASİTTİR...)
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