Zillette at pazarlığı başladı! Kumarbaz Meral

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde CHP önderliğinde altılı masa kurup, çirkin pazarlıkların ardından seçime katılan zillet ittifakı, aldığı hezimetin şokunu henüz atlatamadan kapıya dayanan yerel seçimler öncesinde aynı ilkesiz ve omurgasız pazarlık anlayışını sürdürüyor. Yerel seçimlere ilişkin çıkış yaparak, “81 ilde adayız” mesajı veren Akşener, at pazarlığına hızlı bir başlangıç yaptı. Yandaş gazeteler bile Akşener’in bu çıkışını “pazarlık masası kurulmadan el yükseltmek” olarak yorumladı.

İlkesizliğin faturasını millet keser

Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, şunları dile getirdi: “Bir siyasi partinin ilkeleri olur, yöneticileri de bu ilkelere sahip olur ve bu ilkelerle milletten destek isterler. Ama şu anda adeta bir yıkım ekibi gibi kendi hedeflerini hayata geçirmek için hareket ettiklerini görüyoruz. Millet İttifakı partilerinin kendi içinde bir uyum söz konusu değil, seçim yenilgisinden de diğer partileri sorumlu tutan bir yaklaşımları var. Cümleye idealist biri gibi başlıyor, sonra bakıyoruz tamamen çıkara dayalı, ülkenin geleceğine dair olumsuzluklar üretecek işbirliklerine gidiyor. Ama biz karşımızda ülkemize gelecek vadeden bir yaklaşım görmüyoruz. Kayıkçı kavgasından da öte, bazen pazarlığı köpürtmek, bazen kendisine bir takım avantajlar sağlamak, bazen de düne dair birbirlerinin kusurlarını yüzlerine vurarak mahcup etmeye çalışan yaklaşımlar sergiliyorlar. Bunların nasıl ittifak halinde seçime gittiklerini milletimiz de biz de hayretle karşılıyoruz.

Akşener’in yaklaşımında, yerel seçimlerde bir fazla belediye kazanmanın çıkar atraksiyonlarını görüyoruz. Bu ülkenin geleceğine hizmet etmez. Milletimizin takdiri bugüne kadar hep istikrardan yana, tutarlılıktan yana oldu. Ne yapacağını bildikleri partilere yönelik takdirleri oldu. Milletimizin bu basiretini takdirle karşılıyoruz ve teşekkür ediyoruz. Zaten ittifakları da prensipler üzerine oturmadığı için karanlıkta kim kime yanlış yaptı diye konuşuyorlar. Bu yaklaşım milletimize de büyük haksızlıktır. Bu ilkesizliğin faturasını milletimiz geçmişte kesmiştir, bundan sonra da kesecektir.”

Allah milli hidayet nasip etsin!

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da, şunları dile getirdi: “Yüzde 6-7’lik bir partinin lideri olarak Akşener kendisi de biliyor seçimlere tek başına giremeyeceğini. Böyle bir partinin genel başkanının böyle beylik laflar etmesi için sadece politika için konuşuyor olması lazım. Ezikliği üzerinden atabilmek için kabadayılık yapıyor. Herhalde pazarlıkta elini yükseltmeye çalışıyor. Türkiye’de iş yapacak ittifak bellidir. O da Cumhur İttifakı’dır. Ama belki aklı başına gelir, belki Cumhur İttifakı ile birlikte hareket eder. Öbür tarafta olması sürekli partisine de memlekete de zarar verecektir. Akşener’in içinde bulunduğu ruh hali, yüz yıl önceki İttihat Terakki sloganlarıyla, koskoca Osmanlı’yı 10 yılda batıran bir zihniyetin söylemleriyle ortaya çıkan bir siyasi hareketin başarılı olması zor. Bir valiyle yönetilen Yunanlıların koskoca anavatanı işgal edecek hale gelmesine neden olan İttihat Terakki’nin torunu gibi onların dilini kullanan bir siyasetçi. Bu çok ağır hastalıklı bir haldir. Olmaz mı, Allah dilerse olur. Bundan sonra milli olması, Washington, İsrail Tel Aviv merkezli güçlerin çizdiği yol istikametinden geri dönmesi zor. Biz Allah’tan kendisine milli hidayet nasip etmesini niyaz ediyoruz.”

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