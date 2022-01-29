Zillet’in umudu Haçlı elçileri

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Kısa süreli aralıklarla Zillet İttifakı’nın iki iri ortağı CHP ve İP’in liderleriyle basına kapalı görüşmeler gerçekleştiren büyükelçiler, muhalefetin ele geçirdiği yerel yönetimleri de peş peşe ziyaret etti. Birçoğu basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde elçiler; Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu, Yavaş ve Soyer’le dirsek teması kurarak, İP’in FETÖ şüphelisi İl Başkanı Buğra Kavuncu gibi kriptocularla da bir araya geliyor.

Bunlar neyi görüşüyor

İstanbul’un kara teslim olduğu gece CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott’la balıkçıda gizli görüşme gerçekleştirdi. Aynı gün İP’li Kavuncu da İngiliz Başkonsolos Kenan Poleo’yla buluştu. İmamoğlu, 7 Aralık’ta Chilcott’la, 15 Aralık’ta ABD elçisi David Satterfield’la bir araya geldi. Satterfield, 28 Ocak 2020’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le, 15 Nisan ve 6 Aralık 2021’de Akşener’le, 26 Mayıs ve 2 Aralık 2021’de Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise 6 Temmuz 2021’de Almanya Büyükelçisi Jurgen Schulz’la dirsek teması kurdu.

İzinsiz yapılmamalı

Akit’e konuşan gazeteciler ve aktivistler ise yabancı diplomatların Türkiye’de parti, kurum, STK veya medya kuruluşu temsilcisileriyle görüşebilmesinin izne tâbî olmasını istiyor. Gazeteci Yazar Tayyar Tercan, şunları dile getirdi: “Son 15 seneye kadar ülkemizde yıllarca iktidarları belirleyen emperyalist ülkeler olmuştur. Bu ülkede iktidara gelmek ve güç sahibi olmak için emperyalist Batı’nın onayını ve desteğini almak zorundaydınız. Şu anda da aynı mantaliteyle gidiyorlar. Bu topraklara aidiyeti olmayan insanlar Batı’nın rızasıyla iktidarı almaya çalışıyorlar. 2023’te aday olabilmek için yabancı elçilerle peş peşe görüşen bu liderler, CHP’li Lütfü Savaş’ın itiraf ettiği gibi ‘adaylık için uluslararası karar vericilerin işaret edeceği insan’ olmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Ancak Batı’nın lider tayin dönemi bitti, Anadolu insanı kimi isterse o bu ülkeyi yönetecektir. Hükümeti temsil etmeyip, dış misyon sahibi olmayan bu muhalefet parti yetkilisi ve belediye başkanlarının yabancı ülke temsilcileriyle bu kadar çok görüşmesine devlet müsaade etmemeli. Bunun bir usulü, adabı vardır. Bu ziyaretler mutlaka izne tâbî olmalıdır. Bu görüşmelerin içeriği bütünüyle devletle paylaşılmalı.”

Lanetlik işler

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Başkanı Ali Akbaş da, şunları ifade etti: “Bu ziyaretler, insanımıza esaret prangaları vurma görüşmeleridir. İnsanımızın hayrına değil, zararınadır. Türkiye ve İslam coğrafyasını esir etmek için işbirlikçileri ve kullanışlı aparatları el üstünde tutan Haçlı Batı ve Siyonist emperyalizmin boyunduruğunda siyaset yapanları en sert şekilde kınıyor, lanetliyoruz. Devlet kademesinde hiçbir vazifesi olmayanların yabancı misyon şefleriyle bu kadar sık aralıklarla görüşmesinin mantığı ne olabilir? Coğrafyamızda yaşanan bütün yıkımlar, bu tür sinsi görüşmelerin ardından kurulan kirli ittifaklar sonrasında gelmiştir.

Osmanlıyı böyle yıktılar

Selçuklu İmparatorluğu bu şekilde kemirilerek devrilmiş, Osmanlı İmparatorluğu bu tür içli-dışlı oyunlarla zayıflatılmış, Sultan Abdülhamid Han, Batı’nın dizinin dibinde siyaset yapan ahmakların böylesi hareketiyle devrilmiş, 6 asırlık cihan imparatorluğumuz gizli kapaklı görüşmelerde alınan kararların hayata geçirilmesi neticesinde yıkılmıştır. İnsanımız bir daha liderini devirtmeyecek, devletini yıktırmayacaktır. Planları da, hayalleri de inşallah kursağında kalacaktır.”