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Gündem Zilletin rotasını HDP çiziyor
Gündem

Zilletin rotasını HDP çiziyor

CHP ve İP öncülüğündeki millet ittifakının perde arkasındaki ortağı HDP, zilletin bileşenlerinin rotasını çiziyor. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ın, ‘İttifakı gizlemeyin’ çıkışına rağmen HDP’den uzak fotoğraflar vermeye çalışan zillet bileşenleri, HDP eski Eş Genel Başkanı Ahmet Türk’ün, HDP’li Fatma Kurtulan ve Ebru Günay’ın “Biz olmasak siz bir hiçsiniz” şeklindeki aşağılayıcı sözlerine bile boyun eğiyor. Tezkere konusunda CHP’yi oy tehdidiyle yola getiren HDP, İP’i de ittifaktan ayrılma tehdidiyle eline doladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 10:15:00 -
Zilletin rotasını HDP çiziyor

HAKKI BİLİR  İSTANBUL

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin başını çektiği Millet İttifakının perde arkasındaki ortağı HDP, zilletin bileşenlerinin rotasını çiziyor. HDP’li milletvekillerinin Millet İttifakına verdikleri gizli desteği meclis kürsüsünde ve kamuoyu önünde açıkça dillendirmesi zilletin paydaşlarının kimlere boyun eğdiğini gözler önüne seriyor. Tezkere konusunda CHP’yi dize getiren HDP; İYİ Parti’yi ise ittifaktan çıkmakla tehdit ederek by pass etmesini bildi.

Açık açık tehdit ettiler

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Muhalefet partilerinin görevidir burada açık ve net tutum takınmak” sözleriyle, zillete ‘ittifakı gizlemeyin çağrısında’ bulundu. HDP Eski Eş Genel Başkanı Ahmet Türk de, “10-11 ilde bizim desteğimiz olmasa seçimi alamazlardı. Ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık şekilde ortaya koymalıdır” diyerek CHP’ye ne yapması gerektiğinin direktifini verdi. HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan meclis kürsüsünden, “İYİ Parti size söylüyorum. İçinde bulunduğunuz ittifaka size rağmen HDP oy verdi. Oturduğunuz koltukları bize borçlusunuz” diyerek kendilerine biat edilmesini istedi. HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay ise “Muhalefet HDP’siz bir hiçtir” sözleriyle, zillet ittifakının kendilerine mecbur olduğunu ve ne derseler yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Gayri milli iktidar hevesi

Konuya ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunan Assam Stratejisti Ali Coşar, “Zillet HPD’nin kontrolüne girmiştir. Dış güçler Türkiye’nin büyümesini istemiyor ve muhalefeti kullanıyor. İYİ Parti bu noktada zaten bir proje partisidir. HDP ittifak dışındaymış gibi görünse de kamuoyu gerçeklerin farkında. Fonlanmış medya da bu ittifakı normalleştiriyor” dedi.

CHP’nin tutumunu sert sözlerle eleştiren Coşar, sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP, gayri milli bir çizgide. Türkiye’de kendilerine itaat edecek bir iktidar istiyorlar. Bu kapsamda Türkiye’yi büyük oradan etkisizleştirmek istiyorlar. CHP, artık bir Türkiye partisi olmaktan uzaklaştı. Gizli bir ittifakı içindeydiler ama artık açıktan işliyorlar. Bu gidişatı ben pek olumlu görmüyorum. Fonlanmış medya aracılığıyla da bu ittifakı normalleştiriyorlar. Cumhur ittifakını da itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.”

CHP, HDP’nin peşinde

Emekli Albay Ersan Ergür de, “Erdoğan’ı iktidardan indirmek ve 50+1’i yakalayabilmek adına millet ittifakı her kesime şirin görünüyor. CHP ve İP’İn belirlemiş olacağı adaya HDP seçmeninin de oy vermesi için direktiflerine evet diyorlar” şeklinde konuştu. Millet İttifakının omurgalı bir siyaset anlayışından uzak olduğunu kaydeden Ergür, şöyle devam etti: “Milleti ittifakının en büyük ortağı CHP, HDP’nin peşine takılmış durumda. Millet ittifakı, Erdoğan’ın iktidarı kaybetmesi için, Türkiye’nin gelecek müreffeh yükselişine pranga vurmayı göze alıyorlar. Tezkere oylaması bu resmi netleştirdi.*

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Yorumlar

Yusuf

İlk itifak peşinde gidenler ve halinde itifak peşinde koşanlardan yandaşlık yapanlar İslama hıyanet etmişler Allah onları kahr etsin cehenneme soksun.
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şüayıp

Bu zilletle yol alamazlar
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