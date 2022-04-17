Zilletin mülteci oyunu sahnede

Yeni Akit Ankara

Son günlerde yabancı uyruklu bazı sığınmacıların kadınların görüntülerini rıza dışında çektiklerine ait görüntüler sosyal medyada paylaşılarak, toplum göçmenlere karşı bileniyor. Kaos ve kriz peşindeki kirli ellerin göçmenler üzerinden son zamanlarda yapılan algı yönetimleri çeşitli şekillerde artarak sürüyor.

Kimi zaman maaş alıp hiçbir yere para harcamadan bedava yaşadıkları, kimi zaman sınavsız okullara kabul edildikleri, kimi zaman düşük paralarla vatandaşlık aldıkları, kimi zaman da sayıları artan göçmenlerin artık Türklerden rahatsız oldukları, bazı bölgelerde Türklere ev vermedikleri gibi iddialar ve olumsuz haberlerle gündemdeki yeri hep sıcak tutulan göçmenler konusunda Akit’e konuşan İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) Başkanı Murat Özer ve İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Taş, son zamanlarda göçmenler üzerinde oynana kirli oyuna dikkat çekerek oyuna gelinmemesi uyarısı yaptı.

Algılara dikkat edilmeli!

İMKANDER Başkanı Murat Özer, “Son zamanlarda sosyal medyada, yabancıların çektiği iddia edilen kadınların videoları dolanıyor. İlk başta bu kişiler için Suriyeli denilerek hedef gösterildi. Ancak bu videoları yayınlayan hesapların birçoğu İran kökenli çıktı. Pakistanlı, Bangladeşli ve Afgan olanlar da ortaya çıktı. Diğer taraftan bazıların sosyal medyada özel olarak üretildiği ve göçmenler üzerinde algı yapılmaya çalışıldığı da tespit edildi. Evet bu görüntüler hem taciz hem çirkindir. Bu çirkinliği dünyanın herhangi bir ülkesinde herhangi bir insan yapabilir. Ama bütün göçmenlere mal ederek toplumu göçmenlere karşı ayaklandırma çalışmak korkunç” dedi.

Provokatif eylemler

MAZLUMDER Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Taş ise devletin zaten suç işleyenler hakkında üzerine düşeni yaptığını ancak son günlerde toplum ile idareci kesimi karşı karşıya getirerek ve buradan oy hesabı yapanlar olduğunu söyledi. Taş, “Kardeş kavgası çıkarmaya yönelik eylemlere karşı hep birlikte durulmalı ve bu tür sıkıntıları ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atılmalı” dedi.