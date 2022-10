Zilletin Erdoğan düşmanlığı Türkiye düşmanlığına evrildi

Putin’in Türkiye’de Avrupa için doğalgaz merkezi kurulabileceği ifadesinden gurur duyacakları yerde “Putin AK Parti il başkanı gibi çalışıyor” diye karalayan CHP, İP ve zillet medyasından her gün bir tuhaf çıkış geliyor.

Sevineceklerine ağlaşıyorlar

İP’li Aytun Çıray, “Putin, Cumhur İttifakı’nın üçüncü üyesi olmuş” derken, bir diğer İP’li Bahadır Erdem ise, “Putin belli ki Cumhur İttifakına katılmış” ifadelerini kullandı. CHP’li Şahin Mengü’nün gazeteci kızı Nevşin Mengü de, “Putin Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için maşallah AKP il başkanı gibi çalışıyor” yorumunda bulundu. Bu yorumlarla zilletin hükümete değil, Haçlı Batı namına Türkiye’nin çıkarlarına muhalefet ettiğinin tescillendiği ifade ediliyor.

Yalan ve Türkiye düşmanlığı

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Araştırmacı Yazar İdris Ortakaya, şunları dile getirdi: “Erdoğan düşmanlığı bunlarda Türkiye düşmanlığına evrildi. Eğer iktidar her vatandaşın cebine her ay 10 bin dolar koyacak olsa bu zihniyet yine şikayetçi olacaktır. Çünkü bu milletin lehine olan her şeye karşılar, istemiyorlar. Bunlarda vizyon, üretim yok, yalandan başka hiçbir sermayeleri yok. Yeni çıkarılan Dezenformasyon Kanunu ile de adamların elinden her şey alınmış oldu. Çünkü bir tek yalanları ve Türkiye düşmanlığı var.. Yurt dışına giderler Türkiye’yi diğer devletlere şikayet ederler. Ülkeye gelirler Türkiye hayrına her şeye karşı çıkıp kara çalarlar. Bunların hakkından gelecek en doğru adım, vatana ihanet kanunu çıkarılarak yapılabilir. Şu an Yunanistan bizim için ne düşünüyorsa, PKK’nın kucağına oturmuş CHP ve yavru partileri de aynı şeyleri düşünüyor. Bu kadar çirkinlik olmaz. Bu adamlar nedir neyin nesidir çözemedik. Bunlar bana göre şimdi bir görevi götürüyorlar. Bunların altılı masa ve masanın altındaki yedinci de olmak üzer hepsi aynı merkezden yönetilen aynı teşkilatın elemanlarıdır. Hiçbirisinin birinden farkı yok. Bu zihniyet inşallah 2023’te sandığa gömülerek bir daha çıkmamak üzere tarihin kara sayfalarına itilecektir.”

Erdoğan'ın başarısından rahatsızlar

Siyaset Bilimci Doğan Çağlar da, şunları ifade etti: “Türkiye’nin ekonomisini etkileyen enflasyona sebep olan en büyük madde ise enerji harcamasıdır. Bu ortam içerisinde bile Erdoğan ne yaptı? Karadeniz’de doğalgaz araması yaptı ve buldu. Doğu Akdeniz’deki petrol araması da olumlu neticelenip rezervlere bağlanmasıyla birlikte Türkiye’nin yıllık 70-80 miyar dolarlık enerji giderini ortadan kaldıracak. Bir de Türkiye dağıtım merkezi olursa ülkemiz önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde dünyanın süper gücü olma yolunda ilerleyecek. Türkiye ve Rusya, ABD tehlikesinin farkında olup aralarında hem ekonomik hem stratejik işbirliğine gitti. Bu da Cumhurbaşkanımızın bir başarısıdır. Putin gibi bir lidere ‘Türkiye enerji dağıtım merkezi olsun’ dedirtmek bir liderlik örneğidir. Buna bütün Türk milleti saygı duyacaktır elbette.

“Bunlar dahili bedhahlar”

“Türkiye ciddi adımlar atıyor. Yeni Ekonomi Modelinin, ‘Faizi düşüreceğiz, üretimi artıracağız, yüksek teknolojik ürünler üretip bunların satışını sağlayacağız. Ardından doğalgaz ve petrol aramaları yapıp satışını sağlamaya çalışacağız. Yerli otomobil üretip bunları satacağız. İHA’ları, SİHA’ları üretip satışını sağlayacağız’ şeklinde bir duruşu var. Ve ülkemiz coğrafya avantajını kullanarak enerji üssü haline geliyor. Türkiye’nin süper güç olma yolunda ilerlemesinden rahatsız olmak demek kanı bozuk olmak demektir. Atatürk’ün ‘Geldikleri gibi gittiler’ diye bir sözü var. Geldikleri gitmediler işte. Bilmem neyini bırakıp gittiler. Ve yine ‘Dahili ve harici bedhahlar olacaktır’ sözü bunları işaret ediyor. Bunlar dahili bedhahlar maalesef. Bir de onun partisi içerisinde barınıyorlar. Atatürkçü olduğunu, ülkücü olduğunu iddia eden insanlar bunları yapıyor. Millet bütün bunları izliyor ve gereken cevabı verecek.”