‘Zillet’i rant kavgası parçalıyor

Cumhur İttifakı’na karşı kurulan ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin dışarıdan desteklediği zillet ittifakı dağılmanın eşiğine geldi. Düşman kardeşlerin kurduğu ve iktidara alternatif olduğunu iddia ettikleri Millet İttifakı’nın iki büyük ortağı CHP ve İyi Parti arasında yaşanan kavga iyice gün yüzüne çıkmaya başladı. “Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır’dan geçer” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, ‘Demokrasi ve hukukun yegane adresi Ankara’dır’ sözleriyle karşılık verirken, iki parti arasındaki krizin perde arkası, Yeniçağ gazetesinin manşetiyle ortaya çıktı.

21 Ocak tarihli sayısında, “CHP’li belediyeler İYİ Parti oylarıyla seçildiklerini unuttu” diyerek, CHP’li belediye başkanlarını ittifak ruhuna aykırı davranmakla’ suçlayan İP İstanbul Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik, istediğini alamamanın öfkesiyle bu kez de manşetinden CHP’yi hedef aldı. Çelik, dün gazetesi Yeniçağ’dan 9 sütuna “İyi Parti, CHP ile ittifak yapmaya mecbur değil” başlığını atarak, rant çarkından yeterince pay alamamanın öfkesiyle CHP’ye karşı kazan kaldırdı.

Zillet çatır çatır çatlayacak

Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy, “Eğer birlikte bir yeri kazanmışsanız, o belediyenin nimetlerinden ittifak ortakları da istifade etmek isteyecektir. Zaten bu ittifakının amacının hizmet olmadığı, İstanbul ve Ankara’nın sorunlarını çözmek olmadığı 3 yıllık icraatlarından belli. Belediyelerin bütçeleri fazlasıyla aşılmış durumda. Dolayısıyla yaşanan tartışma rant kavgası. Zillet ittifakı, küresel güçlerin sosyolojik tabanları birbirine zıt olan partileri zoraki şekilde bir araya getirdiği bir yapı. Bu yapı belediye seçimlerinde limiti az geçerek bir netice aldı ama ülke yönetimine talip olduklarında çatır çatır çatlayacaktır. Çünkü HDP, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi’nin hiçbir şekilde ortak noktası yok. 2023 seçimlerini de göremeyebilirler. Şu anda İBB’ye PKK sempatizanlarının yerleştirilmiş olmasına, her vatandaş gibi İyi Partili vatanseverler de tepkili. Bunların daha artacağı kanaatindeyim. Ayrıca, hem rant paylaşımı noktasında hem Cumhurbaşkanının tayini ve tensibi noktasında hem de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazanılması durumunda HDP’nin bu parsadan pay talep ederek bakanlıklar isteyecek olması, bu ittifakın seçimden önce parça parça olacağını gösteriyor” dedi.

Tabanın gazını al, rantı artır

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran ise İyi Partili yöneticilerin ister istemez tabanın gazını almak için bu tür aksiyonlara girişeceklerine dikkati çekerek “Seçmenlerine, ‘bizim kimseye ihtiyacımız yok, bağımsız bir partiyiz ve kendi irademizle karar veriyoruz’ mesajı vermeye çalışıyorlar. Diğer yandan da CHP’ye yönelik çıkışlar yaparak ittifakın ele geçirdiği belediyelerdeki dönen ranttan paylarını artırmaya çalışıyorlar. HDP’ye yönelik açıklamalarla tabanı bastırıyorlar, CHP’yi fırçalayarak da ranttaki payını artırıyorlar” diye konuştu.