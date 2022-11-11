‘Zillet’e ilk tokat İTO’da

ZEKERİYA SAY SEBAHATTİN AYAN

2023 seçimlerinin provası önceki gün gerçekleşen İTO seçimlerinde yapıldı. Başta İBB olmak üzere İstanbul genelindeki CHP’li ilçe belediyelerinin bütün imkanlarını seferber eden zillet paydaşları, AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen mevcut Başkan Şekip Avdagiç karşısında tarihi hezimet yaşadı.

6’lı masaya ilk darbe

700 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük meslek odası olan ve ortalama her 3 şirketten birini temsil eden İstanbul Ticaret Odası seçimlerine siyasi anlam yükleyen zillet paydaşları tarihi hezimet yaşadı. Önceki gün gerçekleşen ve meslek komitesi ile meclis üyelerinin belirlendiği İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçimini, 273 kişilik İTO meclisine 195 üye sokmayı başaran mevcut Başkan Şekip Avdagiç ve arkadaşları kazanırken, rakip adayları destekleyen CHP ve avaneleri hayal kırıklığına uğradı. Başta İBB olmak üzere CHP’li ilçe belediyelerinin bütün imkanlarını seferber eden zillet paydaşlarının yaşadığı tarihi hezimet, 2023’ün provası şeklinde yorumlandı. Konuyla ilgili Akit’e konuşan Ekonomistler, “6’lı masa ilk tokadı İTO’da yedi” görüşünde birleşti.

2023’ün müjdecisi oldu

Akit’e konuşan Albayrak Holding CEO’su ve MÜSİAD eski Başkanı Ömer Bolat, “23 Haziran 2023 seçimleri öncesinde 6+2’li masa bütün umudunu İstanbul Ticaret Odası’nın seçimine bağlamıştı. Aylar öncesinde İBB’ye bağlı bütün teşkilatlar, şirketler dahil ve altılı masanın bütün il ve ilçe teşkilatları dahil tüm güçleriyle seçimlere asıldılar ve imkanları zorladılar. Buna maalesef sermayenin şirketleri de dahil oldu ama başaramadılar. Son seçime kıyasla oy sayısında müthiş bir artış oldu. Buna rağmen bizim arkadaşlarımız çok iyi çalıştılar. Aşağı yukarı 15-16 senedir böyle organize bir muhalif atak yaşanmayan İTO’da, bir huruç harekatı yaptılar ancak başarısız oldular. Ağır bir mağlubiyet aldılar. Ama duvara çarptılar. İnşallah bu tablo 2023 Haziran seçimlerinin de müjdecisi olacaktır” İfadelerini kullandı. Bolat şöyle devam etti: “Bu noktada hassasiyet gösteren, desteğini esirgemeyen tüm destekçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Başkan Şekip Avdagiç, ekibini ve seçilen tüm meclis üyelerini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Üzücü olan Türkiye’de, 370 civarında ticaret odası, ticaret borsası, sanayi odası varken altılı masa ve ekiplerinin bütün güçleriyle İTO’yu hedef alarak, konsantre olarak sanki İBB’den sonra İTO’nun ele geçirilmesi şeklinde bir yaklaşım sergilemeleri oldu.”

Bu daha başlangıç

Ekonomist Necmettin Batırel ise “Millet ittifakı bu seçimde 2023’ün provasını yaptı. Fakat son derece kötü bir sonuç alarak mağlup oldular. Artık millet gerçekleri görüyor. Kimin ne yaptığını, kimin hizmet ettiğini, kimin Türkiye’yi yıkmak istediğini biliyor. Şekip Avdagiç yönetimi, bugüne kadar son derece başarılı yönetim sergiledi. Muhalefet, yaptıkları işlerden dolayı hiçbir şekilde tenkit edemedikleri bir yönetimi devirmeyi amaçladı. Buna rağmen 273 üyeli İTO meclisinde tam 195 üyeyi Şekip Avdagiç ve ekibi aldı. Karşısında yer alan muhalefet rezil oldu. Büyük bir hezimete uğradılar. 2023 seçimlerinde ise tarihin en büyük tokadını yiyecekler. Bunu gördüler ve anladılar ama ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Elleri ayaklarına dolaşmış vaziyette. Bence kolları kanatları kırıldı” dedi.