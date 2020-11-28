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Gündem Zillet yandaşları FETÖ cezalarına kör
Gündem

Zillet yandaşları FETÖ cezalarına kör

FETÖ’nün darbeye kalkışarak 15 Temmuz’da millete ölüm yağdıran üniformalı teröristlerine mahkemeden ceza yağarken, CHP medyası bu tarihi kararları ya görmezden geldi ya da geçiştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 09:17:00 -
Zillet yandaşları FETÖ cezalarına kör

 Zekeriya Say  İstanbul 

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Akıncı Üssü Davası’nda halka ölüm yağdıran 19 FETÖ’cü haine 79’ar kez müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Darbeler tarihine geçen asrın kararı, başta Akit olmak üzere birçok medya kuruluşu tarafından manşet ve sürmanşet haber olarak okurlara sunuldu. FETÖ gölgesinde siyaset yapan Zillet İttifakı’nın candaş medyası ise Akıncı Üssü Davası’ndaki ceza kararlarına karşı tuhaf bir tutum sergiledi.

Sözcü cezaları gizledi

Sahibi Burak Akbay’ın FETÖ firarisi olduğu Sözcü gazetesi, dünkü nüshasında 1. sayfadan Akıncı Üssü Davası’na yer vermedi. Tarihi karara önem atfetmeyen Sözcü, 11’inci sayfada küçük bir şekilde “Akıncı Davası’nda hainlere müebbet yağdı” başlığıyla haberi adeta gizledi. Sol faşizmin medya üssü Birgün gazetesi de müebbet hapis cezasına 1’inci sayfasından yer vermedi. Evrensel gazetesinin kibrit kutusu ebatında yer verdiği tarihi karar, Cumhuriyet gazetesinin “Darbe Karargâhına Ceza Yağdı” başlığıyla yorumsuz şekilde okurlara sunuldu.


Yeni Akit Gazetesi
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