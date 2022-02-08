Zillet sapkınlığı yayma yarışında

Türk aile yapısının ruh kökünü hedef alan LGBTİ sapkınların faaliyetlerinin yasaklanması için çalışma başlatan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu ile Yesevi Alperenler Derneği önemli bir etkinliğe imza attı. Platform tarafından ‘Aileni ve neslini koru’, ‘Sapkınlığa dur de’ sloganıyla gerçekleştirilen konferansta, eşcinsel sapkınlığın ailemizi ve toplumuzu hedef aldığına dikkat çekilerek, mücadele etmenin önemine vurgu yapıldı.

Mican: Zillet yayma yarışında

Konferansta konuşan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, şunları söyledi: “Maalesef ülkemizde de bazı siyasi parti ve yöneticileri bu sapkın örgüte açık açık destek verir hale gelmiştir. Kılıçdaroğlu, iktidara gelirlerse eşcinsel evliliklerin önündeki tüm engelleri kaldıracaklarını, bu sapkın örgüte destek vereceklerini söyledi. İyi Partili gençler sapkın dernekleri ziyaret ederek desteklerini ifade ettiler. CHP’li İmamoğlu bir adım daha ileri giderek zaten desteklediği bu sapkınlar için İBB’de müdürlük açmaya kalkıştı. HDP’liler ise sapkınların her onursuz yürüyüşlerinde en ön sırada yer alıyor. Ali Babacan da geri kalmayarak LGBTİ mensuplarının tüm haklarını koruma altına alacaklarını açıkça ifade etmiştir. Görüyoruz ki bazı siyasiler, eşcinsel sapkınlığı bu topraklarda yaymak ve tamamen meşrulaştırmak için adeta birbirleriyle yarışmaktalar.”

Cübbeli: Sessiz kalan helak oldu

Cübbeli Ahmet Hoca da, şunları söyledi: “Artık bu sapkın akımın durdurulması gerekiyor. Allah’ın lanetlediği Lutilik ailemizi ve çocuklarımızı tehdit ediyor. Bugün yaşanan bereketsizliğin ve buhranın arkasında eşcinselliğin, homoseksüelliğin, lezbiyenliğin yaygınlaşması yatıyor. Lut Peygamber zamanında bu sapkın fiili 80 kişi işliyordu. Toplumun diğer kısmı ise gece ibadetini bile aksatmayan düzgün insanlardı. Ancak buna rağmen, yapılan bu rezil fiillere, sapkınlığa ses çıkarmadıkları için onlar da helak oldular. LGBTİ oluşumları yasaklanmalı. Artık ‘şu yapıyor, bu yapıyor’ söylemini bırakın. Herkes Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu ile Yesevi Alperenler Derneği’nin sapkınlarla mücadelesine destek çıksın.”

Özşimşekler: Zührevi hastalık

Mustafa Özşimşekler Hoca ise, “LGBTİ sapkınlığı ailenin ve toplumun dibine konulmuş bir dinamittir. Aile bağlarımızı parçalıyor. Gençleri bireyselleştiriyor ve değerlerinden koparıyor. Bu sapkın akımla birlikte zührevi hastalıklar da arttı. Artık hep birlikte bu sapkın akımı durdurmalıyız” şeklinde konuştu.

Demirbağ: Nesli ihmal ettik

Eğitimci Yazar Fehmi Demirbağ da şunları ifade etti: “Evrenin ulu mimarı inancına sahip satanist yapılanmalar tek dünya dini, dili, devleti ve cinsiyeti adı altında bütün dünyaya ve kadim değerlere ‘yeni dünya düzeni’ adı altında operasyon çekerlerken özellikle LGBT isimli terörist yapıdan istifade etmeye çalışıyor. Çocuklarımızı paganizm, sprütelizm, eşcinsellik ve şovenist fikriyatla önce itikaden sonra da ahlaken bitirmek istiyorlar. Bu doğrultuda dilimizi, dinimizi ve dünümüzü iğdiş ediyorlar. Toplum olarak biz de buna müsaitiz. Çünkü nesillerimizi ihmal ettik. Tüm Müslümanları Allah’a ve Resulüne itaate davet ediyoruz.”