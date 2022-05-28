Zillet kaybedeceğini anlayınca çirkefliğe başladı

Stratejisini kaos ve kargaşa üzerine kuran, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ safsatasıyla Türkiye’yi 90’lı yılların karanlık atmosferine geri götürmek isteyen zillet paydaşları, ‘seçim’ ayarlı kirli bir operasyon için daha düğmeye bastı. 2023 seçimlerine şaibe karıştırmak için daha önce “Seçimler öncesi siyasi cinayetler olabilir” iftirası atarak toplumu germeye çalışan ittifak ortakları, şimdi de “seçim güvenliği” adı altında sandıkta hile yapılacağını söyleyerek tehlikeli bir toplum mühendisliği yürütüyor.

Sonlarını gördüler

Henüz cumhurbaşkanı adayını dahi belirleyemeyen, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “adayım” çıkışını ise umursamayan düşman kardeşler, bir yandan Erdoğan’ın kaçacağını iddia ederken diğer yandan kardeş ülkelere askeri danışmanlık hizmeti verip şuurlu ordular yetiştirmeye çalışan SADAT gibi şirketler üzerinden seçimlere müdahale edeceği yalanını söylüyorlar. Konuyla ilgili Akit’e konuşan uzmanlar, 29 Mayıs’ta beşinci defa bir araya gelecek olan ve stratejisini kaos

ile kargaşa üzerine kuran zillet paydaşlarının, kazanma ihtimali zayıfladıkça hayal kırkılığının arttığını ve her gün yeni bir yalan ile kamuoyu önüne çıktıklarını söyledi.

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan Milli Beka Hareketi YİK Üyesi Hasan İlter, şunları dile getirdi:

Kazanma ihtimalleri sıfır

“Muhalefetin seçimi kazanma ihtimali sıfır. O yüzden şimdiden kazanamayacakları bir seçimin bahanelerini uydurmaya çalışıyorlar. Türk milleti geçmişte bu tür oyunlar çok gördü. Bu söylemleri de ona göre değerlendirecektir. Bunlar demokrasiye, seçimlere, halka asla inanmayan insanlar. Vesayetçi devletin gölgesinde yetişmiş bu insanlar, daha önce de, ‘Ordu göreve’ gibi ‘Zinde güçler göreve’ gibi birtakım atraksiyonlarla insanları manipüle etmek istiyorlardı. Şimdi de aynı mantaliteyle, eski Türkiye kodlarıyla düşündükleri için şimdi de seçime hile karışacak yalanını savuruyorlar. Hangi akla göre hile karışacak diyorlar!? Bu iftiradan başka bir şey değil. Muhalefet germekten vazgeçsin. Aslan gibi halka güvensinler. Kendilerine güveniyorlarsa sandığa gitsinler, demokratik mücadelelerini versinler. Kazanırlarsa buyursunlar gelsinler. Kazanmazlarsa da otursunlar oturdukları yere. Bu millet artık bu numaraları yemiyor.”

ASSAM Başkan Yardımcısı emekli Albay Ersan Ergür ise, olan bitene ilişkin şunları söyledi: “Muhalefetin seçimle sandıktan çıkamayacağı netleşmiş durumda. Bunu gören muhalefet, yapacakları projeleri, Türkiye’nin geleceğine yönelik atacağı adımları, ekonomiye ve siyasete yönelik katkılarını ortaya koymak yerine, manipülatif birtakım söylemlerle Türkiye’nin bir çatışma ortamına sürükleneceği algısı oluşturuyor. Seçimlerde olası bir terör saldırısını şimdiden AK Parti iktidarına ve SADAT’a yıkmaya çalışarak kirli bir operasyon yürütüyor. Bir cumhurbaşkanı adayı bile belirleyemeyen muhalefet, maalesef Gezi olaylarında olduğu gibi, 17-25 Aralık’ta olduğu gibi muhtemel spekülatif olaylardan rüzgarı kendi lehlerine döndürmeye çalışıyorlar.”

Kaostan medet umuyorlar

Ergür, değerlendirmelerine şöyle devam etti: “CHP lideri Kılıçdaroğlu da daha önce ‘siyasi cinayetler olacağını’ iddia ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim güvenliğini tehdit ettiği imasında bulunmuştu. Bugüne kadar SADAT ve ASSAM darbelerin karşısında olmuştur. Darbelere dayanak teşkil eden iç hizmet kanunu madde 35’in mutlaka kaldırılması gerektiğini hep savunmuştur ve vurgulamıştır. Bütün bunlara baktığımızda bu tür söylemlerin tamamı hep algı ve iftiradan öteye gitmemektedir. Türk halkını ikiye bölerek, kutuplaştırarak bir kaos ortamı oluşturmak istendiği açıktır.”