Zillet İttifakı'nda yeni kriz patlak verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu" açıklamasından sonra Millet İttifakı'nda "adaylık krizi" patlak verdi.

CHP'den "Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu" mesajına her geçen gün yenileri eklenirken, İYİ Partili üst düzey isimler ise "Adayımız Meral Akşener" diyerek altta kalmıyor. CHP içinde büyük bir çoğunluk Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana olsa da İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu adaylık yolunda tehdit eden bir isim olarak öne çıkıyor Öte yandan ittifakın küçük ortağı Saadet Partisi de Kılıçdaroğlu'na mesafeli.

"Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu sevgi ve selamlarını iletiyor..." CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun henüz resmi bir açıklama olmadan kullandığı bu ifadeler, gözleri bir anda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi. CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da kesin ve net konuştu, "Sahada adayınız belli olmadan dolaşmak hiç iyi bir şey değildi, artık daha rahat dolaşıyoruz. Soranlara, 'Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu' diyoruz" dedi.

Akıllı, CHP örgütünün de Kemal Kılıçdaroğlu'nu istediğini söyledi. "Kemal Bey neden cumhurbaşkanı adayı olmasın? Vatandaş soruyor, biz adayımızın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Örgüt de aday olarak Kılıçdaroğlu'nu istiyor" diye konuştu.

İYİ Partili Poyraz: Adayımız Meral Akşener

CHP'den "Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu" açıklamaları ardı ardına gelirken, ittifak ortağı İYİ Parti Meral Akşener'de ısrarcı. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'dir. Nokta" demişti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan da "Bizim adayımız Meral Akşener'dir" çıkışı geldi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin gibi

Taraflardan peş peşe açıklamalar ve restler gelirken, gazeteci Melik Yiğitel de Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizine ilişkin son kulis bilgilerini aktardı. Yiğitel'in yazısı şu şekilde:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu" açıklamasından sonra Millet İttifakı kulislerinine kulak verdim.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı 'kesin gibi'. Zira Bülent Kuşoğlu, CHP'deki önemli isimlerden Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan, Bülent Tezcan ve Engin Özkoç'un da aralarında olduğu bir ekibin içinde. Bu ekip Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için çalışıyor. CHP'lilere göre Erdoğan Toprak, Kılıçdaroğlu'nun adaylık iletişimi ve anketlerini yürütecek birim oluşturdu. Ayrıca, Kuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olması, adaylık ilanının Kılıçdaroğlu'dan bağımsız yapılmadığının göstergesi.

Parti içindeki 'sol kanat' da "Millet İttifakı ortak adayı ittifakın büyük ortağı CHP'nin genel başkanı olmalı" görüşünde. CHP'nin her kademesinde önemli görevlerde bulunmuş bir isim, Millet İttifakı'nın seçimi kazanabilmesi için HDP oylarının kilit ve belirleyici olduğunu belirterek, HDP oylarını Millet İttifakı'na getirecek tek ismin Kılıçdaroğlu olduğunu özellikle vurguladı.

"O da artık çok istiyor"

Kılıçdaroğlu, yakın zamana kadar 'en çok oyu alacak ortak aday'dan yana tavır koydu. Ancak özellikle İYİ Parti ve Saadet Partisi ile HDP'yi bir arada idare ederek İstanbul ve Ankara büyükşehir seçimlerini kazanmasından sonra, Cumhurbaşkanı adaylığını gündemine almaya başladı. Partideki genel kanaat, 'cumhurbaşkanı adaylığını artık çok istediği' yönünde.

Kılıçdaroğlu'nun bu noktaya gelmesinde, parti içinde kendisi için çalışma yürüten çekirdek ekibin 'ikna çalışmaları' da etkili olmuş.

"Sağ oyları alamaz"

Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanını İYİ Parti ve SP'li kaynaklara da sordum. İYİ Parti cephesi, seçime her partinin kendi adayıyla katılması durumunda Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin adayı olmasına itiraz etmiyor. Ancak Millet İttifakı olarak ortak adayla seçime girilecekse, Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında şansı olmadığını düşünüyorlar. İYİ Parti'nin 'ortak aday' önerisi ise genel başkanları Meral Akşener. Üst düzey bir İYİ Parti'li yönetici, "Milliyetçi, muhafazakar seçmenden oy alacak en doğru isim Akşener'dir" ifadesini kullandı.

SP de 'ortak adayla seçime gitme' ve 'sağdan da oy alabilecek aday' önerisinde bulunuyor ve bunun için Kılıçdaroğlu'nun doğru isim olmadığı görüşünde. Partinin konuştuğu isimler ise Abdullah Gül ya da Ali Babacan.

Tek rakibi İmamoğlu

CHP içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı genel kabul görse de, İyi Parti ve SP'nin de dile getirdiği 'sağdan da oy getirecek bir aday' düşüncesine sahip bir aday adayı daha var: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bu tarife kendisinin uyduğunu düşünen İmamoğlu, "Bu formül İstanbul'da işe yaradı" gerekçesini öne sürüyor.

İmamoğlu'nun bu düşüncesi yeni değil. Yerel seçim kampanyasını yürüten danışmanı Necati Özkan da, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra "2023'te de adaylık" sinyali veren Muharrem İnce'ye sosyal medyadan, "Artık mekanın yeni sahibi var" mesajını vermişti.

Ankara'da çalışma ofisi oluşturan İmamoğlu, iki yıldır farklı illere gidiyor, ziyaretlerini mitinge dönüştürmeye çalışıyor. Ancak CHP kaynakları, İmamoğlu'nun parti içinde karşılık bulmadığını, özellikle Oğuz Kaan Salıcı ve il başkanı Kaftancıoğlu'nun aralarında bulunduğu 'İstanbul ekibi' ve 'sol kanat' tarafından istenmediğini belirtiyorlar.