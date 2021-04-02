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Zillet İttifakı'nda kriz! İP'li Başkan salonu terk etti, CHP'li Başkan neye uğradığını şaşırdı

Balıkesir’de CHP’li ve İP'li siyasi isimlerin katıldığı programda CHP'li Edremit Belediye Başkan Selman Hasan Arslan’a övgüler dizilen bir video izletildi. CHP'li Arslan’ın talimatıyla hazırlanan videodan sonra ortalık karıştı. İP Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural videoya tepki gösterdi. İP Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Civgaz ise salonu terk etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 18:22:00 - 2021-04-02 18:24:11

Yerel seçimlerde 'Kürdistan' skandalı ile gündeme gelen Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, şimdi de yeni bir krizle ismini duyurdu.

Ege bölgesinde yayın yapan bir televizyon kanalında Edremit Belediyesi'nin düzenlendiği bir program yayınlandı.

Düzenlenen programa; CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, İP Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, İP Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Civgaz ve millet ittifakında yer alan birçok siyasi isim katıldı.

Katılımcılara, CHP'li Belediye Başkanı Arslan'a övgüler dizilen "Bir Hayalin Hikâyesi" adlı video izletildi. İzletilen videodan sonra ortalık karıştı. İP Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural videoya tepki gösterdi. İP Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Civgaz ise salonu terk etti.

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Yorumlar

Doğrucu Davut

Ya bunlar olunca; Bruson olayını unutacak miyiz? Hayat pahalılığıni unutacak miyiz? Ne istediler ise verdik demeyi unutacak miyiz? Adaletsizliği unutacak miyiz?
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