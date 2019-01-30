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Zillet ittifakında kan döküldü

Cumhur İttifakı’na karşı oluşturulan CHP-HDP-İP ittifakında her partilinin diğer partilinin kuyusunu kazarken, Eyüpsultan’da CHP’liler arasındaki ‘sen aday oldun-ben olamadım’ kavgasında 3 kişi yaralandı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:06

Yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP, HDP ve İP’in oluşturduğu şer ittifakında taraflar birbirini yemeye devam ediyor. Türkiye’nin bekası için oluşturulan Cumhur İttifakı’na karşı oluşturulan CHP-HDP-İP ittifakında hemen her gün aday kavgasına tutuşuluyor, koltuk savaşları veriliyor, istifa depremleri yaşanıyor. Her partilinin diğer partilinin kuyusunu kazdığı ittifaktaki çatlaklar nedeniyle İP Milletvekili Tamer Akkal istifa etti, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa edip vazgeçti, adayların konuşulduğu CHP Parti Meclisi toplantısında İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ile Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel kavga etti, Eyüpsultan’da CHP’liler arasındaki ‘sen aday oldun-ben olamadım’ kavgasında 3 kişi yaralandı.

Şer ittifakında kazan kaynıyor

CHP’nin İzmir’de, merhum Alparslan Türkeş için idam isteyen 12 Eylül darbesinin savcısı Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’i belediye başkan adayı olarak göstermesi de tartışma konusu oldu. Soyer’e İP İzmir İl Teşkilatı sert tepki gösterirken, CHP’nin İstanbul’da Kadıköy, Esenyurt ve Sancaktepe’de HDP/PKK yandaşlarını aday göstermesi çalkantıları artırdı.

Bunlara belediye vermek kurda kuzuyu vermektir

Şer ittifakın yerel seçim sürecindeki rezaletlerini Akit’e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Şer ittifakına belediye teslim etmek, kurda kuzuyu emanet etmektir. Porno kaset kıvamında bir kasetle göreve gelen, sonra da herif kesilen bir adamın genel başkanlık yaptığı partinin öncülük ettiği ittifak girişimi de ancak böyle olabilirdi zaten” dedi. Ahmet Hamdi Çamlı, “Hıyanet partisi olan CHP’nin PKK yuvası HDP’yi yanına almasıyla birlikte koro da tamamlanmış oldu. İstanbul’da bile 3 belediyeyi PKK’ya teslim etmeyi göze almış tehlikeli bir yapıdır CHP. MHP’yi bölmeye çalışan ‘Matmazel Meral’ de koroda yer alanlardan. Milliyetçi parti kılıfıyla TBMM’ye giren İyi Parti’dekiler de artık ‘Ben ülkücüyüm, vatan evladıyım, vatan millet Sakarya diye meydanlarda yürüdüm, vuruldum, hapisler yattım, şimdi beni öldürenlerle aynı safa düşürdü bu Matmazel Meral’ diyor” şeklinde konuştu.

Şaibelerin ittifakı

Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy ise “CHP tarihi boyunca kendisiyle çelişen bir partidir. Parti disiplini yok, vatan için bir araya gelmek yok, şahsi menfaatlerini ön plana almama gibi hasletler CHP’de bulunmuyor. Öyle olmadığı için hiçbir seçimde millet CHP’yi ve yanında yer alan siyasi oluşumları bağrına basmadı” diye konuştu.

Altunsoy, “Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasından sonra çok daha farklı kulvara giren CHP, yerli ve milli olarak hiçbir hüviyeti kalmadı. İttifak kapsamında da şaibeli isimler gündeme geldi sürekli. Seçim sandığında bir karşılığı olmayacağı muhakkaktır. Halk bu kargaşayı iyi görüyor ve yerli milli eksende siyaset yapan Cumhur İttifakı’nı baz alarak tercih yapmasını bekliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:06
  1. Sakarya
  2. CHP
  3. HDP
  4. İP
  5. Cumhur İttifakı
  6. CHP-HDP-İP
  7. koltuk savaşları
  8. İP Milletvekili Tamer Akkal
  9. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  10. CHP Parti Meclisi
  11. İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi
  12. Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel
  13. Alparslan Türkeş
  14. Nurettin Soyer
  15. 12 Eylül darbesi
  16. Tunç Soyer
  17. İP İzmir İl Teşkilatı
  18. HDP/PKK
  19. Akit
  20. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı
  21. Ahmet Hamdi Çamlı
  22. PKK
  23. Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy

YORUM YAZ

  • Hilâl Hilâl 23 dk önce
    KeMal kıçıdarogluaynı kendigibierneni kansızdinsizateistzerdüştpkk lıvatanhainikim varsa chp de topladıkaybetme korkusu istambulda3 semti pkk ya peşkeşçekiyorancakbumillet seniçokiyi tanırdangalakhastasıçaresiz vaka şerefsizalçak ibnekeMal
  • ErcanErcan29 dk önce
    Zillet ittifakı kelimesini size aynen iade ediyorum

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