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Zillet ittifakında danışıklı dövüş!HDP ve CHP ile işbirliği, FETÖ ile iltisak İP’i sarsınca, ‘ajans işi’ gaz alma operasyonu başlatıldı.

HDP ve CHP ile işbirliği, FETÖ ile iltisak İP’i sarsınca, ‘ajans işi’ gaz alma operasyonu başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 09:17:00 -
Zillet ittifakında danışıklı dövüş!HDP ve CHP ile işbirliği, FETÖ ile iltisak İP’i sarsınca, ‘ajans işi’ gaz alma operasyonu başlatıldı.

 Hakkı Bilir  İstanbul 

CHP, İYİ Parti ve HDP arasında ajans işi bir kavganın ilk ve son seansları yaşanıyor. İYİ Parti’nin, tabanından gelen ayaklanmayı ve Ümit Özdağ’ın istifası sonrası olası bölünmeyi engelleyebilmek ve HDP ile aynı zeminde durmadığını gösterebilmek adına göstermelik bir kavganın fitili ateşlendi. “Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyen, 6-7 Ekim olaylarının bir numaralı müsebbibi olan Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için lobi faaliyeti yürüten İYİ Parti’nin, HDP ile beraber hareket etmediği algısı oluşturmak için, talimatla atılan tweet üzerinden kıyameti koparması ise manidar bulundu.

Oylamada samimiyetleri anlaşılır

Siyasi analist Adnan Baran, “Şu an ki tepkileri iyi takip edin, yarın dokunulmazlıklar oylanırken alacakları tavır, bugünkü tepkileri için de samimiyet testi olacaktır. Hükümeti sürekli olarak çözüm süreci, Oslo, Habur sürecinden eleştiriyorlardı. Oysa bugün İYİ Parti’nin geldiği durumda ortadadır. Akşener tabandan gelen tepkileri dindirmeye çalışıyor” dedi. İYİ Parti’nin toplama bir hareket olduğunu kaydeden Baran, “Akşener yola çıkarken ben ülkücüleri iktidar yapacağım diye yola çıkmıştı. Akşener’in başında bulunduğu hareket doğal bir hareket değildir. Özellikle belirli kişiler görevlendirilmiş insanlardı. Yavuz Ağıralioğlu tepki gösteriyor. Akşener tam ortada durmaya çalışıyor. Gülücük dağıtıyorlar. Günün kurtarmaya çalışıyorlar. HDP ile oturumlar, anayasa çalışmaları yaptılar. Ne zaman ki ifşa oldular çıkıp tepki veriyorlar. Bunların gerçek yüzünü görmek lazım” ifadelerini kullandı.

Dip dalgayı engellemeye çalışıyorlar

Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Genel Başkanı Hukukçu Hasan İlter, “Bu kavga bir tiyatrodan ibaret. Kamuoyuna biz HDP ile yan yana değiliz diyorlar. Birkaç gün sonra daha fazla yaklaşacakları kesindir.

Samimiyetten uzaklar

Demirtaş serbest kalsın istiyorlar, bir paylaşımdan rahatsız oluyorlar. Samimiyetten uzak. Birlikte hareket ettikleri çok şey var. HDP’liler, ‘meclisin çatısı altında bizim sayemizde oturuyorsunuz kesin sesinizi’ demediler mi? Neden seslerini çıkarmadılar. Şu an yapılan kayıkçı kavgası. Özdağ’ın oluşturduğu etkiyi kırma çabasıdır” şeklinde konuştu.

Zillet ittifakının milletin aklıyla dalga geçmeye çalıştığına dikkat çeken İlter, “Ortada danışıklı döğüş olduğu bariz. CHP, HDP, İYİ Parti Saadet Partisi birlikte hareket ediyor. Bu durum son günlerde tabanda büyük rahatsızlık veriyordu. Bu bir tiyatro.

Kahvaltı masalarında buluşmak istiyorlar, Demirtaş serbest kalsın istiyorlar, bir tweetten rahatsız oluyorlar. Samimiyetten uzak” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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