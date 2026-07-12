Güneş battıktan sonra da elektrik üretiyor! Çin’den bataryasız dev santral hamlesi

Çin, yenilenebilir enerjide dikkat çeken bir projeyi daha devreye aldı. China Three Gorges Corporation, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Hami yakınlarında kurulan hibrit güneş santralinde ticari deneme sürecinin başladığını duyurdu. Santral, 900 megavatlık fotovoltaik güneş panelleri ile 100 megavatlık yoğunlaştırılmış güneş enerjisi ünitesinden oluşuyor. Gündüz saatlerinde paneller doğrudan şebekeye elektrik verirken, aynalarla toplanan güneş ışığı erimiş tuzu 550 dereceye kadar ısıtıyor. Depolanan bu ısı, güneş battıktan sonra buhara dönüştürülerek türbinleri çalıştırıyor. Böylece tesis, lityum batarya kullanmadan akşam saatlerinde de elektrik üretmeyi sürdürebiliyor. Ancak gece üretimi tüm 1 gigavatlık sistemden değil, 100 megavatlık termal depolama ünitesinden sağlanıyor.