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Güneş battıktan sonra da elektrik üretiyor! Çin’den bataryasız dev santral hamlesi

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Güneş battıktan sonra da elektrik üretiyor! Çin’den bataryasız dev santral hamlesi

Çin’de 1 gigavat kapasiteli hibrit güneş enerjisi santrali ticari deneme üretimine başladı. Gobi Çölü’nde kurulan tesis; klasik güneş panellerini erimiş tuzla çalışan yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemiyle birleştirerek lityum batarya kullanmadan gün batımından sonra da elektrik sağlayabiliyor.

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Foto - Güneş battıktan sonra da elektrik üretiyor! Çin’den bataryasız dev santral hamlesi

Çin, yenilenebilir enerjide dikkat çeken bir projeyi daha devreye aldı. China Three Gorges Corporation, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Hami yakınlarında kurulan hibrit güneş santralinde ticari deneme sürecinin başladığını duyurdu. Santral, 900 megavatlık fotovoltaik güneş panelleri ile 100 megavatlık yoğunlaştırılmış güneş enerjisi ünitesinden oluşuyor. Gündüz saatlerinde paneller doğrudan şebekeye elektrik verirken, aynalarla toplanan güneş ışığı erimiş tuzu 550 dereceye kadar ısıtıyor. Depolanan bu ısı, güneş battıktan sonra buhara dönüştürülerek türbinleri çalıştırıyor. Böylece tesis, lityum batarya kullanmadan akşam saatlerinde de elektrik üretmeyi sürdürebiliyor. Ancak gece üretimi tüm 1 gigavatlık sistemden değil, 100 megavatlık termal depolama ünitesinden sağlanıyor.

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Foto - Güneş battıktan sonra da elektrik üretiyor! Çin’den bataryasız dev santral hamlesi

Tianshan Dağları’nın güney eteklerinde yer alan proje yaklaşık 4 bin 490 dönümlük alana yayıldı. Santralin yoğunlaştırılmış güneş enerjisi bölümünde 260 bin takip aynası kullanıldı. Yaklaşık 480 milyon dolara mal olan tesisin yılda 2,07 teravatsaat elektrik üretmesi bekleniyor. Bu miktarın yaklaşık 830 bin hanenin elektrik ihtiyacına karşılık geldiği hesaplanıyor. Şirketin verilerine göre santral tam kapasiteye ulaştığında yıllık karbondioksit salımını yaklaşık 1,63 milyon ton azaltabilecek. Projenin, Sincan’daki yenilenebilir enerji kullanım oranını yüzde 95’in üzerine taşıması hedefleniyor. Tesis daha önce 18 Eylül 2025’te şebekeye bağlanmış ve ticari deneme öncesinde de elektrik üretmeye başlamıştı. Bugüne kadar bölgesel şebekeye 6,54 milyon kilovatsaat elektrik aktarıldı.

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Foto - Güneş battıktan sonra da elektrik üretiyor! Çin’den bataryasız dev santral hamlesi

China Three Gorges Corporation, Hami’deki tesisi dünyanın en büyük hibrit yoğunlaştırılmış güneş enerjisi ve fotovoltaik santrali olarak tanımlıyor. Bu kapasiteyle proje, Dubai’deki 950 megavatlık Noor Energy 1 tesisini geride bırakmış oldu.

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Foto - Güneş battıktan sonra da elektrik üretiyor! Çin’den bataryasız dev santral hamlesi

Şirket, Hami enerji üssünün ikinci aşamada 3 gigavata çıkarılmasını planlıyor. Bölgede ayrıca 1,3 gigavat güneş paneli ve 150 megavat yoğunlaştırılmış güneş enerjisi ünitesinden oluşacak daha büyük bir hibrit tesis için de çalışmalar başladı.

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