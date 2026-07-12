Güneş battıktan sonra da elektrik üretiyor! Çin’den bataryasız dev santral hamlesi

Tianshan Dağları’nın güney eteklerinde yer alan proje yaklaşık 4 bin 490 dönümlük alana yayıldı. Santralin yoğunlaştırılmış güneş enerjisi bölümünde 260 bin takip aynası kullanıldı. Yaklaşık 480 milyon dolara mal olan tesisin yılda 2,07 teravatsaat elektrik üretmesi bekleniyor. Bu miktarın yaklaşık 830 bin hanenin elektrik ihtiyacına karşılık geldiği hesaplanıyor. Şirketin verilerine göre santral tam kapasiteye ulaştığında yıllık karbondioksit salımını yaklaşık 1,63 milyon ton azaltabilecek. Projenin, Sincan’daki yenilenebilir enerji kullanım oranını yüzde 95’in üzerine taşıması hedefleniyor. Tesis daha önce 18 Eylül 2025’te şebekeye bağlanmış ve ticari deneme öncesinde de elektrik üretmeye başlamıştı. Bugüne kadar bölgesel şebekeye 6,54 milyon kilovatsaat elektrik aktarıldı.