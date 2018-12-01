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"Zillet ittifakına karşı Cumhur İttifakı için gayret göstereceğiz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Karşımızda zillet ittifakı var. Bölücüler vardır, popülist politika uygulayanlar vardır. Bu tarafta Cumhur İttifakı vardır. Biz Cumhur İttifakı'nın sonuç alması için gayret sarf edeceğiz." diye konuştu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:00
"Zillet ittifakına karşı Cumhur İttifakı için gayret göstereceğiz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, partisinin Kahramankazan ilçe başkanlığınca düzenlenen "Birlik-beraberlik" toplantısında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üç büyükşehirde AK Parti'ye destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğini anımsatan Yıldırım, Ankara, İstanbul ve İzmir'de parti olarak büyükşehir belediyesi için aday çıkarmayacaklarını, AK Parti'yi destekleyeceklerini bildirdi.

"Önümüzdeki hafta içinde neticelenir"

İttifak görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Yıldırım, "Bu görüşmeler önümüzdeki hafta içinde inşallah müspet bir şekilde neticelenir." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı için gayret sarfedeceğiz"

Yıldırım, "Karşımızda zillet ittifakı var. Bölücüler vardır, popülist politika uygulayanlar vardır. Bu tarafta Cumhur İttifakı vardır. Biz Cumhur İttifakı'nın sonuç alması için gayret sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 09:00
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım
  5. cumhur ittifakı
  6. zillet ittifakı

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