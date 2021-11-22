Zillet ittifakı ‘resmen’ bu ülkenin düşmanı

HAKKI BİLİR İSTANBUL

Zillet ittifakının ortaklarının hükümete dayattığı bütün istekleri milletin huzurunu ve ülkemizin refah ortamının hedef alan emperyalist devletlerin direktiflerinden meydana geliyor. CHP ve İYİ Parti’nin önde gelen isimlerinin ekonomiyi çökertme çabaları, milletin cebindeki paraya göz koyduklarını aleni bir şekilde ispat ediyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz’ın, ekonomiyi kastederek, ‘bu gece önemli şeyler olabilir’ minvalindeki açıklamaları halkı büyük bir paniğe sevk etti.

Al Durmuş Yılmaz'ı vur Öztrak'a!

Manipülatif iddialarından dolayı özür dileyen Yılmaz’a, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak sahip çıktı. Zilletin paydaşları her fırsatta ve ortamda yüce milletimizin huzurun hedef alan icraatlara imza attı. Terör örgütü PKK’nın siyasi temsilcisi HDP ile federasyon anayasası hazırlayan zilletin Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne kast etti. Türkiye’nin yıllarını çalan parlamenter sistemi tekrar geri getirmek isteyen zilletin paydaşları, Başkanlık Sistemi’nin kazanımlarını yok etmek için kolları sıvadı. Bölgesel ve küresel her problemde söz sahibi olan ülkemizin şahsiyetli dış politikası ‘oralarda ne işimiz var’ denilerek itibarsızlaştırılmaya çalışıldı.

Bağımsızlığa gölge düşürülemez

Muhalefete tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şunları dile getirdi: “Onlar istiyorlar ki, ekonomiyi IMF’e, savunmayı NATO’ya, hukuku AB’ye, yönetimi ABD’ye teslim edelim. Kimse bu millete bir dayatma içinde bulunamaz, ülkemizin özgürlük ve bağımsızlığına gölge düşüremez. Muhalefet sanki emperyal hedefleri olanların işbirlikçisi gibi davranmakta, milletimizin ve ülkemizin çıkarlarını kendi ikballerine kurban etmektedir. Şimdi de ekonomik manipülasyonlar üzerinden, efendileri dışardan uşakları da içerden direncimizi kırmaya, akıllarınca son darbeyi vurmaya çalışıyorlar. Küresel güçlerin siyasi ve askeri yönden kıramadıkları direncimizi ekonomik olarak kırmak istiyorlar. Millet ittifakının son dönemde geliştirdiği dille Türkiye’yi hedef alan çevrelerin söylemlerinin benzer olması dikkat çekicidir. Türkiye, Afrin’e girmemelidir’, ‘Doğu Akdeniz’deki arama faaliyetleri son bulmalıdır’, ‘Azerbaycan’a verilen açık destek doğru değildir.’ Bunları kim dedi? Batılılar mı? Yoksa Millet İttifakının bileşenleri mi? Türkiye’nin rotasını yine bu aziz millet çizecektir.”

Millet gözardı ediliyor

Hukukçu Necip Kumandan da, şunları söyledi: “Millette dayanmayan ve adeta emperyalist güçlerin sözcüsü gibi davranan millet ittifakının söylemleri ve dayatmaları milletimizin huzurunu göz ardı eden bir politikadır. Bu ittifakın ‘Büyük Türkiye’ gibi bir ideali yok. Bu nedenle ülkemize ve Başkan Erdoğan’a fütursuzca saldırıyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek ve Deva Partileri’nin koalisyonunu meşrulaştırmak için parlamenter sistem dayatmasında bulunuyorlar. Bu zihniyetin Başkanlık Sistemi’nin faydalarını idrak edemiyor oluşu da doğaldır. Çünkü dillendirdikleri köhne parlamenter sistem çağrıları kendi siyasi ikballeriyle doğrudan ilgidir.”