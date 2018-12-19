Zillet İttifakı ihanet peşinde

Mustafa Durmaz İstanbul

Terörü kaynağında imha etme ve ortadan kaldırma stratejisini hayata geçiren Türkiye, Fırat Nehri’nin doğusuna askeri harekata hazırlanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi bir haftadır gezi benzeri bir sokak provokasyonunun hayalini güdüyor. Kahraman Mehmetçik’in Türk sancağını düşürmemek için ülkemiz adına beka mücadele verdiği günlerde manipülatif çağrılarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ve malum zihniyet, Türkiye’nin dikkatini dağıtmak için her türlü fitneye başvuruyor. Batılı ülkelerde etkisini sürdüren ‘sarı yelek’ protestolarını Türkiye’ye taşımak için yoğun çaba sarf eden Soros’un çocukları, Doğan Holding’in sahibi olduğu hepsiburada.com gibi satış sitelerinde, olayların simgesi olan sarı yeleklerde yüzde 80 indirim yaparak, kaosa davetiye çıkardı.

‘Kaos çıksın’ diye çırpındılar

Fransa’daki ‘Sarı Yelekliler’e özenen ve Türkiye’nin huzuru karşısında yer alan malum zihniyet, vatandaşları sokağa çıkmaya çağırmıştı. HDP Eş Başkanı Sezai TemelliTBMM’deki Bütçe görüşmeleri sırasında “Türkiye’de diğer halklarla birlikte yaşama umudumuzu koruyoruz. Bu umudun gerçeğe dönüşmesi, Gezi ruhu ile Kobani ruhunun buluşmasından geçmektedir” derken, Amerikan sermayesi tarafından finanse edilen FOX TV’nin sunucusu Fatih Portakal da Fransa’daki ‘Sarı Yelekliler’in eylem haberini verirken provokatif çağrıda bulunmuştu. Vatandaşları kışkırtarak Fransa’daki gibi sokağa dökülmelerini isteyen Portakal, “Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan, endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz?” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu: İşçiler meydana çıksın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin düzenlediği ‘İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı’nda halkın sokağa dökülerek hükümeti devirme hayalini yeniden dillendirdi. Seçimlerle iktidar olabilme şansı bulunmayan Kılıçdaroğlu, Fransa’daki ‘Sarı Yelekliler’in vandallıklarından cesaret alarak insanlara sokağa çıkma çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sosyal devlet olmaktan uzaklaştığını savunarak ‘işçi sendikalarının isyan etmesini’ istedi. İşçilerin topluca hapse atıldığı yalanını savunan Kılıçdaroğlu “Bütün meydanların dolması lazım. Eğer bir işçi, yakalanıp hapse atılıyor ve işçiler meydana çıkmıyorsa o işçiler işçi değildir” diye konuştu.

Sarı yeleklerin fiyatı 5 liraya çekildi

Fransa’yı saran sarı yelek terörüne özenen Doğan Holding’in sahibi olduğu hepsiburada.com gibi satış sitelerinde, kanlı eylemlerin simgesi olan ‘sarı yelek’ yüzde 80 gibi akıl almaz bir indirim rakamı ile satışa çıktı. 25 lira olan yeleğin fiyatının 5 TL’ye satıldığını görenler alışveriş sitesine büyük tepki geldi. Sarı yeleklerde yapılan indirime anlam veremeyen vatandaşlar, “Birileri Türkiye’de de sarı yelek eylemlerini başlatmaya çalışıyor” yorumunda bulundu. Kullanıcıların tepkisi sonrası alışveriş sitesi sarı yelek satışını kaldırdığını duyurdu. hepsiburada.com sitesi ise indirimin tamamen “ticari” kaygılarla hayata geçirildiği savundu.

Yeleğini giyen CHP’li sokağa indi

Tüm bu çağrıların ardından ‘Sarı Yelek’ giyen bazı provokatörlerin kahvehaneleri dolaşarak CHP broşürleri dağıtarak vatandaşları sokağa eylem yapmaya çağırdı. CHP Çiğli Belediye Başkan aday adayı olan Barış Ballıkaya ve ekibi, Fransa’da devam etmekte olan ‘Sarı Yelekliler’ protestolarına gönderme yaparak kahvehanede sarı yelekle bildiri dağıtarak asıl niyetlerini açığa çıkardı.

Sarı Yelek hayali kuran Zillet İttifakı’na tepki

Çakır: Fesadın başı CHP

Gazetemiz Akit’e konuşan Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır, CHP’nin kritik dönemlerde hep köstek olduğunu hatırlatarak, “CHP, uzun yıllardır Türkiye’deki bütün fitne ve fesad hareketlerine başı çekiyor. Türkiye için çok kritik bir önem arz eden harekat öncesi halkın sokağa çağrılması kabul edilemez” dedi. Fransa’daki olaylara da değinen Çakır, “Son günlerde devam eden olaylar, Fransa’ya pahalıya patladı. Ekonomi düzeleceğine daha da kötü oldu. Uzun vadede bunun ceremesini halk çekecektir. Fransa, Türkiye’ye yapılanların yüzde onunu bile kaldıramadı” şeklinde konuştu. Sokağın hiçbir şeye fayda getirmeyeceğini kaydeden Çakır, “Musul ve Kerkük’ü İngilizlere teslim eden zihniyet halen yaşıyor. Dün kendi topraklarımız peşkeş çekenler, bugün de sınırlarımızı emperyalist uşaklarına teslim etmek istiyor. Sokaklar hiçbir şeye çözüm değil. Türkiye’de, CHP, HDP ve İYİ Parti’nin istemediği her şey toplumun yararınadır. Halkı sokağa çağırmanın da kimseye faydası yoktur. Mücadele sadece TBMM çatısı altında yapılır. Sandıktan umudu kesenler sokağı kaşıyor. Bu oyunlara gelmemek lazım” ifadelerini kullandı.

Akan: Zamanlama manidar

Stratejist Murat Akan ise, halkın sokağa çağrılmasının dış güçlerin ekmeğine yağ sürmek olacağını belirterek, “Fırat’ın doğusuna yapacağımız böylesine kritik bir operasyonun arifesinde, ismi ve unvanı kim olursa olsun, hangi siyasi partinin lideri olursa olsun halkı sokağa çağırmak dış güçlerin emeline hizmet etmek demektir” şeklinde konuştu. Her kritik operasyon öncesi bu tarz manipülasyonlara maruz kaldığımızı hatırlatan Akan, “Bu gerçekleşecek harekat Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonu’ndan daha önemlidir. Bunun bilincinde hareket etmeliyiz. Muhalefet köstek olmamalı” ifadelerini kullandı.