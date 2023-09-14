Zillet cephesindeki gelişmeler taht oyunlarının deva ettiğini gösteriyor! Kumar masasında bahisler başladı

Güçlendirilmiş parlamenter sistemi vaadiyle girdiği son seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yenilgi rekorunu tazeleyen Kemal Kılıçdaroğlu ve kurduğu zillet masasının, kazanmaları halinde Türkiye’ye vaat ettikleri kaosun fragramını yaşatmaya devam eden kumar masasında sular durulmuyor.

Akşener masadaki HDP gerçeğine rağmen CHP’den 3 ana kent belediyesinden birini koparma adına “ittifakta yokuz” resti çekerken, gizli toplantılarla Kılıçdaroğlu’nu devirme hesapları boşa çıkan İmamoğlu, panik halinde İstanbul adaylığı için Akşener’den medet umuyor. İsteksiz de olsa İstanbul adaylarının İmamoğlu olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu ise bir taraftan HDP öbür taraftan İP tarafından adeta esir alınmış durumda.

Her gün biraz daha dibe batıyorlar

Zillet cephesindeki sinsi planları ve taht oyunlarını Akit’e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Adı millet ittifakı olan ama milletle hiç ilgisi alakası olmayan bu ‘proje ittifakı’ her gün biraz daha dibe batıyor. Kimin kimle iş çevirdiği belli değil. Bu ittifakın milletimize verebildiği tek şey umutsuzluk, karamsarlık ve belirsizliktir. Kendi içlerinde bile ‘Bu milleti Allah korumuş’ dedirten ayak oyunlarıyla onları baş başa bırakmak gerek. ‘Aramızda kalsın kazandık’ diyenlerin şimdi belediye başkanlığı için halden hale girmesi, gizli işbirlikleri peşinde koşması milletimizin gözünden kaçmıyor. CHP Genel Başkanının düştüğü durum ise tam bir siyasi ders niteliğindedir. Herkesin adamı olmaya çalışanlar bir gün hiç kimsenin adamı olur” diye konuştu.

İzmir’i bile kaybedecekler

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider bahislerin açıldığı kumar masasındaki gelişmeleri şöyle değerlendirdi: “Bir ittifak var; bu ittifakın ana birleştiricisi vatan, millet sevgisi. Bu insanlara olan hizmet aşkı. Öbür ittifak ise, çıkar topluluğu. Bugün bunu en net şekilde görüyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ile kaç yıllık bir ittifak yürütüyoruz. Ne bir bakanlık, ne bir müdürlük, ne bir ihale, ne bir iş, bir teki dahi olmadı. Niye? Çünkü AK Parti ve MHP’nin, Büyük Birlik Partisi’nin oluşturduğu ittifak bu memleket için oluşturulan bir ittifak. Ama daha başından beri koltuk pazarlıklarıyla başlayan masanın şu anda eminim ki tüm gündemi İstanbul ve Ankara’da daire başkanlıklarının da altına, müdürlüklere kadar inmiştir. Bunun en büyük ispatı, iş yapamamış olmalarıdır. Çünkü böyle karmaşık yapılardan hizmet çıkmaz. Böyle karmaşık yapılardan ancak fitne fesat, menfaat çıkar. Bunun için kendine ‘Millet İttifakı’ diyen oluşum, bugün tekrar göstermiştir ki, çıkar topluluğudur. Meral Akşener elini yükseltebilmek için daha şimdiden salvolara başladı. Kılıçdaroğlu’nda bu koltuk sevdası olduğu sürece de yükseltecektir. Kılıçdaroğlu dün nasıl yüzde 1 oyu olmayanlara milletvekilliği dağıtmış ve CHP seçmeninin verdiği oyları onların iradesi dışında pazarlamışsa, bu dönemde belediye meclis üyelikleri, daire başkanlıkları, ihaleler pazarlık masasında olacak. Kılıçdaroğlu yine bol kepçeden bunları dağıtacaktır. Ama verdiği Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları gibi bunlar da hayali makamlardır. Çünkü inanıyoruz ki bu dönem, İzmir dahil olmak üzere, büyük şehirlerden CHP’yi bu millet silecektir. Çünkü bu millet, gizli pazarlıklarla, gizli protokollerle iş yapan adamlarla yol yürümez. Türk Milleti karakterli bir millettir. Bir duruşu vardır bu milletin. Gizli kapaklı, kapalı kapılar ardındaki pazarlıklara asla prim vermeyecektir.”

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