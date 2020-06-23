Zilkade ayının faziletleri haram aylar hangileri? Neden bazı aylar haram ayı denilmiş?

Haram aylar, İslâm’ın zaman ile ilgili önemli bir şiarı/özelliği arasında yer almaktadır. İslâm’ın şiarı arasında yer aldığı için haram aylara ihtimam ve hürmet göstermek bir Müslüman için imanın gereğidir. Haram aylar anlayışı Hazreti İbrahim ve İsmail (Aleyhimesselâm)dan beri mevcut olan bir uygulamadır. Araplar o zamandan beri buna titizlikle riayet etmiş ve bu uygulamayı nesilden nesile büyük bir özenle devam ettirmişlerdir.

Haram aylar, bu hicrî ayların dördüdür: takvimde peş peşe gelen Zilkade, Zilhicce ve Muharrem; diğeri de üç ayların ilki olan Receb ayıdır. Allah Te‘âlâ, hürmet ve kıymetlerinin büyüklüğünden dolayı bu ayları zulmün yasaklandığı zamanlar olarak tahsis etmiştir. Aynı şekilde onlarda yapılacak olan ameller, diğer aylarda yapılanlara göre daha faziletlidir.

Bazı aylara neden haram ayları denilmiştir?

Zilkade: Bu ayda insanlar savaştan geri durmakta, savaş yapmamakta ve hac farizasını ifa için yola çıkmaktaydılar. Bu aya bu nedenle Zilkade denilmiştir. Kimileri de bu aylara “haram aylar” denilme sebebinin, hac ve umre olduğunu bildirmişlerdir. Bu görüşte olanlara göre, Zilkade ayının haram kılınma sebebi hac için yolculuğun bu ayda yapıldığı içindir. Zilhicce ayının haram kılınması da haccın bu ayda yapılmasından dolayıdır. Muharrem ayının haram kılınma sebebi ise bu ayda hacdan geri dönüldüğü içindir. Böylece kişi hac için evinden ayrılıp tekrar evine dönene kadar emin bir şekilde haccını yapmış olur. Receb ayı ise sene ortasında umre yapılması için haram kılınmıştır.