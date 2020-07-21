Faziletleri bol Zilhicce ayının ilk günü, bu yıl 22 Temmuz Çarşamba'ya denk gelmektedir. Peki Zilhicce ayının fazileti nedir? Zilhicce’nin ilk on gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhicce ayının faziletine ilişkin olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah Azze ve Celle zamandan bir kısmını diğerlerine karşı seçmiştir. Allah Teala’nın (C.C) o haram aylar içerisinden en sevdiği ay Zilhicce’dir.

Hazreti Aişe’den (r.a) rivayet edildiğine göre, Zilhicce’nin başındaki on günden bir gün dahi oruç tutan kişi, sanki geri kalan senenin tümünde Allah Teala’ya ibadet etmiş gibi olur.

Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).