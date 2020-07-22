Zilhicce ayının ilk 10 gününün önemi nedir?

Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce içinde Hac ibadetinin bulunduğu ve Peygamber Efendimizin (SAV) hakkında hadisleri bulunan bir aydır. Ayrıca Fecr Suresinin ilk 5 ayetinin içinde geçen ve üzerine yemin edilen on gece için islam alimlerinin çoğunluğu Zilhicce ayının ilk 10 günü olduğunu belirtmişlerdir.

Peygember Efendimizin (SAV) Hadisi

İbni Abbas (ra) rivayet edildiğine göre; "Allah katında içinde bulunduğumuz şu günler (Zilhicce'nin ilk on günün) deki salih amelden daha sevimli (salih amelin bulunacağı) başka günler yoktur." Sahabeler, sordular: "Ya Resulallah, Allah yolunda cihat da mı?" Resulullah (s.a.v.) cevap verdi: "Evet, Allah yolunda cihat da. Meğerki bir adam canıyla ve malıyla cihada çıkıp da kendisine ait mal ve candan hiçbir şeyi geri getiremez olursa, o başka." (İbni Mâce, Sıyam: 39.İbni Hacer, 5:119)

Peygamber Efendimizin (SAV) hadisinden de anlaşılacağı üzere Zilhiccenin ilk 10 gününün fazileti oldukça fazladır. Bu günlerde müslümanların farz ibadetleri yerine getirdikten sonra nafile ibadetlerini artırmaları gerekmektedir. Çünkü Peygamber Efendimizin (SAV) hadisinde bu günlerdeki salih amellerin, çok büyük sevabı olan cihattan bile Allah katında daha sevimli olduğu belirtilmektedir.

Bu günlerde hangi ibadetler yapılabilir?

Bir müslüman için en önemli ibadet Allah'ın farz kıldıklarıdır. Ne olursa olsun müslüman kişi ilk olarak farz ibadetleri yerine getirmek zorundadır. Farzlar yerine getirmeyen kişinin nafile ibadetler yapması beklenemez. İslam alimleri, farz ibadetler yapılmadan nafile ibadet yapan kişilerin şeytan tarafından aldatılan kişiler olduğunu söylerler.

Farz ibadetleri yerine getirdikten sonra yapılabilecek nafile ibadetler;

- Oruç tutumak

- Nafile namaz kılmak ve Kuran-ı Kerim okumak

- Peygamber Efendimize (SAV) bolca salavat getirmek

- Bolca sübhanallah, elhamdülillah, lâilâheillâllah ve Allahu ekber demek

- Hayır hasenat yapmak

- Sıla-i rahim (akraba ziyareti) yapmak

Arefe Günü

Zilhiccenin ilk on gününde Arefe Gününün yeri başkadır. Peygamber Efendimiz (SAV) Arefe Günü hakkında "Arefe günü tutulan oruç, geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına keffaret olur. (Tergîb ve Terhîb Trc, 2. 457) " buyurmuştur.

Zilhiccenin 1. Günü: 22 Temmuz 2020

Zilhiccenin 9. Günü (Arefe Günü): 30 Temmuz 2020

Zilhicceini 10. Günü (Kurban Bayramının 1. Günü): 31 Temmuz 2020