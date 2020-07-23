Zilhicce ayı üçüncü günün fazileti Zilhicce ayının 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. günü faziletleri

Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sadık arasında Arafat vakfesi yapılır. Zilhiccenin sekizinci günü “terviye”, dokuzuncu günü “arefe” günü olarak bilinir. Onuncu günü ise Kurban bayramının birinci günüdür. Hem hac mevsiminin hem de haram aylarının içerisinde yer alan bu ayın ilk on gününün faziletini Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle anlatmaktadır: “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” (Buhârî, Îdeyn, 11) Zilhicce’nin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu günlerden olan arefe gününde tutulan oruca ise ayrı bir önem vermiştir. Dolayısıyla bu günleri oruç vd. ibadetlerle değerlendirmek gerekir. Hacda olanların ise, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri için Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur.

Zilhicce ayının faziletleri

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Ayların efendisi Ramazan ayıdır. Kendisinde işlenen günahların haramlık ve yasaklık konusunda en büyük cezalara sebep oluşu bakımından ayların en büyüğü Zilhicce ayıdır. Yine Allah Resulu (s.a.v) buyurdular: Allah katında Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur, bugünlerde tesbihi çok yapın, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin.”

(Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.) [Ebul Berekat]

(Zilhiccenin ilk on günü, fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir.) [Beyhekî]

(Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.) [Taberani]

(Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!) [Taberani]