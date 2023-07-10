Zikri dağıtan devlet kenti nasıl veriyor? Sözcü'den yine akıl tutulması
Fondaş Sözcü gazetesi manşetinde yer verdiği iki haberde çelişki düştü. İlk haberde "Hatay gidiyor" diyen Sözcü diğer haberinde ise "Zikir çeken Suriyeliler dağıtıldı" ifadesini kullandı.
Başını CHP'nin çektiği muhalefetten arpasını alan Sözcü gazetesi, yine bir akıl tutulması yaşadı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'ın röportajını manşete taşıyan fondaş Sözcü, "Hatay'daki Suriyeli nüfusu Türkleri geçti, serhat şehrimizi kaybedebiliriz" başlığını attı.
Manşetin yanına koyulan "Suriyelilerin izinsiz zikri dağıtıldı" haberi sözde gazetenin yaşadığı akıl tutulmasını gözler önüne serdi.
"Zikri dağıtan devlet kenti nasıl veriyor?"
Algısı elinde patlayan Sözcü'yü alaya alan vatandaşlar "Zikri dağıtan devlet kenti nasıl veriyor?" yorumunu yaptı.